Gabon : ST Digital prépare le lancement d’un Data Center souverain à Nkok

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Le Vice-président du gouvernement Hermann Immongault a reçu, ce jeudi 28 mai 2026, la Directrice générale de ST Digital, Laïka Mba, venue présenter le projet de Data Center « IA Cloud Écoresponsable Tier 3 ». Une infrastructure stratégique destinée à accompagner la souveraineté numérique et la digitalisation de l’administration gabonaise.

Le Gabon poursuit son ambition de devenir un acteur majeur de la transformation numérique en Afrique centrale. Ce jeudi 28 mai 2026, le Vice-président du gouvernement Hermann Immongault a échangé avec Laïka Mba, Directrice générale du groupe ST Digital, autour du lancement imminent d’un Data Center de nouvelle génération baptisé « IA Cloud Écoresponsable Tier 3 ».

Implantée dans la Zone économique spéciale de Nkok, cette infrastructure numérique devrait être inaugurée dès le mois de juin prochain.

Une infrastructure stratégique pour la souveraineté numérique

Présenté comme un projet structurant, ce Data Center vise à renforcer les capacités numériques nationales et à répondre aux enjeux croissants liés à l’hébergement sécurisé des données. « Nous sommes venus présenter les bienfaits de ce Data Center et les opportunités qu’il représente pour accompagner la transformation numérique du pays », a indiqué Laïka Mba à l’issue de l’audience.

Selon les promoteurs du projet, cette infrastructure permettra au Gabon de disposer d’un outil souverain capable d’héberger localement les données stratégiques, tout en apportant des solutions techniques adaptées aux besoins des administrations et des entreprises. Le projet s’inscrit dans la dynamique de digitalisation portée par le gouvernement, notamment dans les domaines de l’administration publique, des services numériques et du stockage sécurisé des données.

Un levier pour la modernisation de l’administration

Au-delà de l’aspect technologique, cette initiative est perçue comme un levier de modernisation de l’action publique. Avec la multiplication des services numériques et des plateformes dématérialisées, les besoins en infrastructures fiables et performantes deviennent de plus en plus stratégiques.

Le futur Data Center devrait ainsi contribuer à améliorer la résilience numérique du pays, réduire la dépendance aux solutions étrangères et garantir une meilleure maîtrise des flux de données. Le caractère « écoresponsable » du projet traduit également une volonté d’intégrer les exigences environnementales dans le développement des infrastructures numériques.

Hermann Immongault souligne un enjeu économique majeur

À l’issue des échanges, Hermann Immongault a insisté sur l’importance stratégique de ce projet pour l’économie nationale et la compétitivité du Gabon dans l’univers numérique. Le coordonnateur de l’action gouvernementale voit dans cette initiative un outil capable d’accompagner les ambitions du pays en matière de transformation digitale, de souveraineté technologique et d’attractivité économique.

À travers ce projet, le Gabon confirme sa volonté de construire un écosystème numérique moderne, capable de soutenir aussi bien l’administration que les acteurs privés dans un environnement de plus en plus tourné vers la donnée et les technologies numériques.