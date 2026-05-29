A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Gabon : ST Digital prépare le lancement d’un Data Center souverain à Nkok

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 29 mai 2026 à 12h16min
1 558 Temps de lecture 1 minute
Une vue de l'audience accordée à la Directrice générale de ST Digital, Laïka Mba © D.R.
Ecouter l'article

Le Vice-président du gouvernement Hermann Immongault a reçu, ce jeudi 28 mai 2026, la Directrice générale de ST Digital, Laïka Mba, venue présenter le projet de Data Center « IA Cloud Écoresponsable Tier 3 ». Une infrastructure stratégique destinée à accompagner la souveraineté numérique et la digitalisation de l’administration gabonaise.

Le Gabon poursuit son ambition de devenir un acteur majeur de la transformation numérique en Afrique centrale. Ce jeudi 28 mai 2026, le Vice-président du gouvernement Hermann Immongault a échangé avec Laïka Mba, Directrice générale du groupe ST Digital, autour du lancement imminent d’un Data Center de nouvelle génération baptisé « IA Cloud Écoresponsable Tier 3 ».

Implantée dans la Zone économique spéciale de Nkok, cette infrastructure numérique devrait être inaugurée dès le mois de juin prochain.

Une infrastructure stratégique pour la souveraineté numérique

Présenté comme un projet structurant, ce Data Center vise à renforcer les capacités numériques nationales et à répondre aux enjeux croissants liés à l’hébergement sécurisé des données. « Nous sommes venus présenter les bienfaits de ce Data Center et les opportunités qu’il représente pour accompagner la transformation numérique du pays », a indiqué Laïka Mba à l’issue de l’audience.

Selon les promoteurs du projet, cette infrastructure permettra au Gabon de disposer d’un outil souverain capable d’héberger localement les données stratégiques, tout en apportant des solutions techniques adaptées aux besoins des administrations et des entreprises. Le projet s’inscrit dans la dynamique de digitalisation portée par le gouvernement, notamment dans les domaines de l’administration publique, des services numériques et du stockage sécurisé des données.

Un levier pour la modernisation de l’administration

Au-delà de l’aspect technologique, cette initiative est perçue comme un levier de modernisation de l’action publique. Avec la multiplication des services numériques et des plateformes dématérialisées, les besoins en infrastructures fiables et performantes deviennent de plus en plus stratégiques.

Le futur Data Center devrait ainsi contribuer à améliorer la résilience numérique du pays, réduire la dépendance aux solutions étrangères et garantir une meilleure maîtrise des flux de données. Le caractère « écoresponsable » du projet traduit également une volonté d’intégrer les exigences environnementales dans le développement des infrastructures numériques.

Hermann Immongault souligne un enjeu économique majeur

À l’issue des échanges, Hermann Immongault a insisté sur l’importance stratégique de ce projet pour l’économie nationale et la compétitivité du Gabon dans l’univers numérique. Le coordonnateur de l’action gouvernementale voit dans cette initiative un outil capable d’accompagner les ambitions du pays en matière de transformation digitale, de souveraineté technologique et d’attractivité économique.

À travers ce projet, le Gabon confirme sa volonté de construire un écosystème numérique moderne, capable de soutenir aussi bien l’administration que les acteurs privés dans un environnement de plus en plus tourné vers la donnée et les technologies numériques.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 29 mai 2026 à 12h16min
1 558 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Procès Esther Miracle : 248 millions FCFA à verser aux victimes, les 8 prévenus en liberté !

29 mai 2026 à 13h05min

Libreville : les déguerpis de Plaine Orety toujours en attentes de relogement

29 mai 2026 à 12h08min

Gabon : les licences d’exploitation des opérateurs de téléphonie expirées en 2027 !

29 mai 2026 à 11h18min

OMS : 9 % de la population mondiale touchée par une maladie rénale chronique

29 mai 2026 à 9h48min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 12H30 du 29 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 29 mai 2026
[#RevuedePresse] Revue de presse du 29 Mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 29 Mai 2026
🔴 [FlashInfos] Rhinosclérome : cette maladie rare qui fait bomber les yeux 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Rhinosclérome : cette maladie rare qui fait bomber les yeux
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ?
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ?
🔴 [FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ?
S'abonner
Bouton retour en haut de la page