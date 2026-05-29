Gabon-Guinée Équatoriale : un front commun face aux défis du Golfe de Guinée

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Ce jeudi 28 mai 2026 Le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est entretenu avec Lucas Abaga Nchama, ministre de l’Intégration régionale de Guinée équatoriale et envoyé spécial du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Selon un communiqué officiel de la présidence, cette rencontre de haut niveau a permis de passer au crible les enjeux sécuritaires, économiques, sanitaires et environnementaux qui secouent actuellement la sous-région.

Au-delà du protocole, cette audience a surtout été l’occasion de réaffirmer la solidité des liens historiques et fraternels qui unissent Libreville et Malabo. Face à des menaces de plus en plus interconnectées, les deux États affichent une volonté commune : celle de faire bloc.

Qu’il s’agisse de relance économique post-crise ou de résilience environnementale, le Gabon et la Guinée équatoriale entendent harmoniser leurs agendas pour protéger l’ensemble de l’espace communautaire.

Le Golfe de Guinée au cœur de la stratégie sécuritaire

Le plat de résistance de cet échange est sans conteste resté la sécurité maritime. Les deux hommes ont longuement débattu du rôle pivot de la Commission du Golfe de Guinée (CGG). Véritable bras armé de la stabilité régionale, cette institution est aujourd’hui en première ligne pour sécuriser les voies maritimes et éradiquer la piraterie qui gangrène le commerce transfrontalier.

Pour Libreville et Malabo, l’intégration régionale ne se limite pas à de grands discours ; elle constitue le levier indispensable au développement économique et à la paix durable.

Moderniser les institutions pour plus d’efficacité

Conscient que les outils d’hier ne peuvent résoudre les crises de demain, l’émissaire équato-guinéen a exposé les ambitions de réforme et de modernisation portées par son pays pour la CGG. L’objectif est clair : muscler l’efficacité opérationnelle de la Commission afin de l’adapter aux nouvelles réalités géopolitiques et économiques de la zone.

L’audience s’est achevée sur une note de satisfaction partagée. En se quittant, les deux parties ont réitéré leur engagement indéfectible à œuvrer main dans la main, promettant ainsi un avenir plus stable et prospère pour les peuples du Golfe de Guinée.