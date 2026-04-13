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Gamba : Oligui Nguema inaugure le champ pétrolier de Ngongui 

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 13 avril 2026 à 7h39min
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Le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema inaugure le champ pétrolier de Ngongui © D.R.
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Le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a entamé ce dimanche 12 avril 2026 une visite de travail de 48 heures dans la province de l’Ogooué-Maritime. Cette première journée, placée sous le signe de la souveraineté énergétique et de la transformation urbaine, marque une étape cruciale dans la mise en œuvre de la vision économique de la Ve République.

Le clou de cette première étape a été l’inauguration, à Gamba, du champ pétrolier de Ngongui. Avec des réserves estimées à 350 millions de barils, ce gisement est le premier mis en production depuis l’avènement de la Ve République. Plus qu’un succès technique, il s’agit d’un symbole politique fort : celui du rachat stratégique de la société Assala en juin 2024.

Grâce à cette exploitation, la production nationale bondit de 10 000 barils par jour, atteignant désormais un total de plus de 60 000 barils quotidiens. « Ce projet démontre que le Gabon dispose des compétences et de la volonté nécessaire pour bâtir une économie maîtrisée par et pour les Gabonais », a souligné la Présidence.

Cette montée en puissance vise à transformer le secteur énergétique en un moteur de croissance et de création d’emplois durables, tout en favorisant le transfert de compétences vers les nationaux.

Port-Gentil : Un chantier de modernisation à ciel ouvert

Après le volet industriel à Gamba, le Président de la République s’est rendu à Port-Gentil pour superviser les projets de modernisation urbaine. Le Chef de l’État a inspecté plusieurs chantiers structurants destinés à changer le visage de la capitale économique notamment les travaux sur l’axe Carrefour Bornave – Carrefour Miniprix et les voiries de la SEEG et ensuite le futur centre culturel et le site de SOCOBA.

En clôture de journée, le Président a tenu un discours de fermeté face aux opérateurs pétroliers. Rappelant leur rôle de partenaires du développement, il a exigé un engagement plus concret en faveur de l’emploi local et la sous-traitance nationale; le transfert de technologies et la réalisation d’infrastructures sociales de proximité.

Entre hommages aux figures locales et échanges avec les autorités traditionnelles, cette tournée confirme la volonté du Chef de l’État de concilier industrialisation massive et cohésion sociale, pour un Gabon résolument souverain.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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