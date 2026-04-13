Gabon : concours de la 9e promotion de l’IEF-PR, la filière Douane retirée

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Le ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations a annoncé, à travers une note officielle datée du 7 avril 2026, l’ouverture du concours d’entrée à la 9e promotion de l’Institut de l’Économie et des Finances – Pôle Régional (IEF-PR). Toutefois, une précision majeure a été apportée : la filière Douane est désormais exclue du dispositif.

Dans une correspondance adressée aux administrations publiques, le Secrétariat général du ministère dirigé par les autorités économiques a relayé une information transmise par la direction générale de l’IEF-PR. Cette initiative vise à encourager la participation des agents de l’État à ce concours stratégique de formation aux métiers des finances publiques.

Comme le précise la note référencée N°000482/MEPDPLVC/SG, « le Directeur Général de l’Institut de l’Économie et des Finances – Pôle Régional (IEF-PR) a bien voulu transmettre […] le communiqué portant ouverture du concours des auditeurs de nationalité gabonaise ».

Une formation stratégique au cœur de l’administration financière

L’IEF-PR constitue aujourd’hui un levier essentiel de professionnalisation de l’administration économique et financière en Afrique centrale. À travers ce concours, les autorités gabonaises entendent renforcer les compétences techniques de leurs agents, notamment dans des domaines clés tels que la comptabilité publique, la fiscalité ou encore la gestion budgétaire.

La note invite ainsi les responsables administratifs à diffuser largement l’information afin de « susciter des candidatures auprès de vos agents », traduisant la volonté d’élargir le vivier de profils qualifiés appelés à intégrer les administrations financières.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte où l’amélioration de la gouvernance publique et de la gestion des finances constitue un enjeu majeur pour l’État, notamment dans un environnement marqué par des contraintes budgétaires accrues.

Une évolution notable : la suppression de la filière Douane

Toutefois, l’un des éléments majeurs de cette communication réside dans la suppression de la filière Douane du concours. Une décision directement liée à une réorganisation institutionnelle récente. Le Secrétaire général, Guy Nazaire Samba, précise en effet que « la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects étant dorénavant rattachée au secteur Défense et Sécurité, la filière Douane […] est donc annulée ».

Cette évolution traduit un repositionnement stratégique des Douanes, désormais intégrées dans une logique sécuritaire, avec des implications directes sur les circuits de formation et de recrutement.

Un enjeu de cohérence administrative et de performance publique

Au-delà de l’annonce du concours, cette décision interroge sur la recomposition des missions de l’État et la spécialisation croissante de ses corps administratifs. En retirant la filière Douane du champ de l’IEF-PR, les autorités semblent vouloir adapter les formations aux nouvelles orientations institutionnelles.

Dans ce contexte, le concours de la 9e promotion apparaît comme un outil clé pour accompagner la modernisation de l’administration publique gabonaise, en mettant l’accent sur des profils capables de répondre aux exigences de performance, de rigueur et de transparence dans la gestion des finances publiques.

Reste désormais à mesurer l’attractivité de ce concours et sa capacité à mobiliser des candidatures à la hauteur des ambitions affichées par les pouvoirs publics.