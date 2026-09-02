Gabon : l’AGASA dresse le bilan annuel et fixe ses priorités pour 2027

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Le directeur général de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA), Dr Jean Delors Biyoghe Bi Ntougou, a tenu une conférence de presse, mercredi 2 septembre 2026, au siège de l’institution. Cette rencontre a permis de dresser le bilan des actions menées dans le cadre de « l’année de l’Impact » et de présenter les principales priorités de l’Agence pour 2027.

Au cours de cette rencontre, le directeur général a présenté les principaux résultats obtenus autour de trois axes. L’Agence a notamment travaillé à renforcer sa crédibilité, sa visibilité et sa capacité à transformer les pratiques dans le secteur alimentaire. Ces orientations ont contribué à améliorer progressivement la sécurité sanitaire des aliments au Gabon.

Des outils renforcés et un meilleur suivi sanitaire

Sur le volet du contrôle, l’Agence a renforcé ses moyens techniques. Elle a notamment prévu l’acquisition d’équipements scientifiques capables de détecter rapidement certaines anomalies dans les aliments. Ces outils permettront de disposer de résultats plus fiables lors des inspections. Le laboratoire alimentaire pourra ensuite approfondir les analyses en cas de doute.

L’AGASA a également engagé plusieurs actions pour mieux encadrer les activités du secteur alimentaire. Des cahiers des charges et des directives ont été élaborés pour les unités de production d’eau en sachet, les boissons artisanales, ainsi que le pain et les produits dérivés de la farine. L’Agence a aussi apporté son appui scientifique dans la gestion de plusieurs alertes sanitaires.

Des avancées dans la surveillance et la digitalisation

La surveillance des maladies d’origine alimentaire a constitué un autre volet du bilan présenté par la Direction générale. Un plan de surveillance a été élaboré et un premier rapport annuel sur les risques sanitaires relevés dans les établissements inspectés dans les neuf provinces a été préparé. Ce document doit être publié avant la fin du mois de septembre.

En interne, l’Agence a engagé sa transformation numérique pour améliorer son fonctionnement. L’application Nexus doit atteindre son plein régime d’ici le 20 septembre 2026. Elle doit notamment faciliter le suivi des activités et contribuer à réduire certaines dépenses. Des procédures sont également prévues pour mieux encadrer l’exécution des différentes missions de l’AGASA.

Une situation financière à améliorer et un dispositif d’inspection à moderniser

Pour 2027, l’Agence entend consolider ces acquis tout en améliorant sa situation financière. La dette sociale envers la CNSS et la CNAMGS est évaluée à environ 600 millions de FCFA. La Direction générale prévoit ainsi de rationaliser les emplois et les dépenses et de renforcer le dialogue social au sein de l’institution.

L’AGASA prévoit enfin de moderniser son système d’inspection en l’alignant sur les normes ISO 17020 et en développant l’approche HACCP. La création d’un Institut des sciences de l’alimentation est également envisagée pour renforcer la formation des agents. Pour atteindre ces objectifs, la Direction générale mise sur le patriotisme, l’intégrité, le professionnalisme et l’engagement de ses personnels.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire