Championnat d’Afrique de natation Zone 2 : Le Gabon brille d’or et de bronze à Dakar

Ecouter l'article

Les bassins sénégalais réussissent particulièrement bien aux couleurs gabonaises. À l’occasion du coup d’envoi de la 11ᵉ édition du Championnat d’Afrique de natation Zone 2, la délégation nationale a réalisé un démarrage remarqué le vendredi 28 août 2026 à Dakar. Portée par un duo d’athlètes particulièrement affûté, la Fédération gabonaise de natation (FEGANA) confirme une entame de compétition très fructueuse, marquée par une succession de performances probantes et plusieurs podiums d’ores et déjà décrochés.

Rien ne laissait pourtant présager une telle moisson au vu des premières séries disputées dans la matinée. Engagés sur l’épreuve éprouvante du 100 m nage libre, les deux nageurs gabonais ont d’abord manqué de réussite. Noélie Lacour a échoué au pied du podium en décrochant une courageuse quatrième place, tandis que son compatriote Majd Jaber devait se contenter d’un septième rang plus discret dans sa catégorie.

Fort heureusement, la vapeur s’est totalement inversée lors des finales de l’après-midi programmées sur le 200 m nage libre. Retrouvant toute son explosivité, Majd Jaber s’est imposé avec autorité dans sa course pour s’adjuger une première médaille d’or. Une victoire éclatante qui reste néanmoins suspendue à l’examen officiel de quelques réserves et réclamations formulées par certains adversaires. Dans le tableau féminin, Noélie Lacour a emboîté le pas à son coéquipier en s’emparant de la médaille de bronze grâce à un chrono très solide de 2’21’’30.

Lacour et Jaber enchaînent les réussites au sommet

Remontée à bloc par ce premier podium, la capitaine de la sélection gabonaise a réitéré son exploit quelques heures plus tard sur la distance du 50 m papillon. En faisant preuve d’une maîtrise technique irréprochable, elle a survolé les débats pour franchir la ligne d’arrivée en 28’’80, offrant ainsi au Gabon sa deuxième médaille d’or de cette première journée de compétition.

La belle dynamique s’est poursuivie tout au long du week-end dans la capitale sénégalaise avec la même réussite pour le camp gabonais. Spécialiste incontesté de l’endurance et des longues distances, Majd Jaber a rajouté une nouvelle ligne dorée à sa moisson personnelle ce dimanche 30 août 2026. Le nageur s’est en effet imposé avec brio sur le 1500 m nage libre, sa discipline de prédilection. Grâce à ce parcours d’exception, les ambassadeurs de la FEGANA envoient un signal fort à leurs rivaux pour la suite des épreuves.