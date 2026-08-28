Saison des pluies : Libreville face au défi des inondations 

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Alors que la saison des pluies se dessine à l’horizon, la question de l’aménagement urbain revient. Connue pour être une période marquée par de nombreux dégâts et surtout des inondations dans plusieurs localités du pays. Une situation qui, chaque année, met de nombreux habitants dans une situation de vie ou de mort. Et pour d’autres, ce sont des biens qui disparaissent après la montée des eaux.

Il est connu de tous les gabonais que la saison des pluies n’est pas toujours source de repos. Notamment pour les populations vivant dans des zones humides ou non loin de bassins versants, ou passage d’eau. En effet, les grandes averses ont plongé plusieurs familles dans le désarroi, contraints de recommencer à zéro en matière d’équipements ménagers. Et le cas des trente deux familles de Belle-Vue 2, est une preuve suffisante de l’urgence de venir à bout de cette situation.

Encore une saison sous les eaux ?

Pour les populations de l’hinterland aussi la même scène s’est produite durant la saison écoulée. En effet, dans la province de la Ngounié, ou encore de la Nyanga, des populations se sont retrouvées les pieds dans l’eau. Certaines localités se sont vues être coupées pendant plusieurs jours des autres parties en raison des inondations. Un phénomène qui, alors que la saison des pluies annonce tout doucement son retour dans le pays, une question se pose avec acuité. Libreville va-t-elle encore connaître ces multiples montées des eaux ?

En effet, si certains bassins versants ont pu être réaménagés, il reste que d’autres souffrent encore d’un étouffement par les ordures. C’est le cas du canal de Batavea, qui mériterait un nettoyage. Car le passage de toutes ces eaux, finit par être obstrué par les déchets. Il faudrait que les autorités compétentes en tête desquelles la mairie de Libreville puissent, une fois de plus et pas de trop réaménager ces lieux afin de minimiser les risques d’inondations.