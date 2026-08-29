«Chinamaxxing» : Que cache cette tendance virale qui prône la consommation d’eau chaude au quotidien ?

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Un verre d’eau chaude au réveil pour purifier l’organisme et dynamiser la santé : la pratique, propulsée sur les réseaux sociaux sous la tendance virale du « Chinamaxxing », fait de plus en plus d’adeptes à travers le monde. Mais cette habitude ancestrale tient-elle véritablement ses promesses lorsqu’on la confronte à la réalité médicale ? Dans une analyse prospective, BBC Afrique s’est penchée sur les vertus attribuées à ce rituel quotidien en croisant les principes de la médecine traditionnelle chinoise et le regard de la science moderne.

Au cœur de la culture asiatique, l’ingestion de boissons chaudes repose sur une philosophie holistique de l’équilibre corporel. Selon la médecine traditionnelle chinoise citée par BBC Afrique, l’organisme humain réclame un maintien constant de sa chaleur interne pour préserver son énergie vitale, appelée le Qi.

Dans cette perspective, consommer de l’eau glacée ou froide est perçu comme un choc thermique susceptible de ralentir le système digestif et de perturber la circulation énergétique. L’eau chaude est ainsi préconisée pour harmoniser les organes, stimuler la circulation sanguine et favoriser la détente corporelle.

Ce que dit la recherche scientifique

Sur le plan strictement médical, la science apporte un éclairage plus mesuré mais confirme certains bienfaits physiologiques. La consommation d’eau tiède ou chaude contribue efficacement à la décomposition des aliments dans le tractus digestif, facilitant la digestion et prévenant le risque de constipation.

De surcroît, la chaleur agit comme un vasodilatateur naturel. En élargissant légèrement les vaisseaux sanguins, l’eau chaude stimule le flux sanguin global et aide au relâchement musculaire, ce qui peut apaiser certaines douleurs abdominales ou crampes. Néanmoins, la communauté médicale rappelle que la température du liquide ne remplace pas l’élément fondamental : une hydratation adéquate tout au long de la journée, quelle que soit la température de l’eau.

Entre engouement numérique et hygiène de vie globale

Si la tendance du « Chinamaxxing » a le mérite de sensibiliser le grand public à l’importance d’une bonne hydratation dès le saut du lit, les experts interrogés par BBC Afrique invitent à éviter tout raccourci magique. L’eau chaude constitue un précieux adjuvant de confort digestif et d’apaisement, mais elle ne saurait se substituer à une alimentation équilibrée et à un mode de vie sain.

Ce regain d’intérêt illustre la convergence croissante entre pratiques ancestrales et quête contemporaine de bien-être, rappelant que les gestes de santé les plus simples sont souvent les plus pérennes.