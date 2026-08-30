Port-Gentil : un mois pour ravaler les façades ou risquer l’amende

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Un coup de peinture pour redonner du lustre à la cité pétrolière. Sous l’impulsion de l’édile de Port-Gentil, la Direction des Services Techniques Municipaux a déployé ses équipes sur le terrain ce jeudi 27 août. Leur mission : marquer d’une empreinte officielle les murs, clôtures et devantures dégradés bordant la voie publique. Une mise en demeure visuelle qui ne laisse plus de place à la négligence.

Les opérateurs économiques sont en première ligne de cette vaste opération d’embellissement urbain. Boutiques, entreprises et établissements recevant du public dont le bâti accuse le poids du temps ou du manque d’entretien se voient notifier une obligation claire. Ils disposent désormais d’un délai strict de un mois pour engager des travaux de rafraîchissement et remettre en état leurs installations, ainsi que leurs abords immédiats.

Cette rigueur municipale s’appuie sur un cadre réglementaire bien précis. L’article 6 nouveau de l’arrêté n°00052 rappelle en effet une responsabilité souvent négligée : les professionnels ne doivent pas seulement veiller à l’aspect de leurs murs, mais aussi garantir la propreté absolue des espaces attenants. Trottoirs, accotements et caniveaux bordant chaque enseigne doivent être impeccablement tenus.

Des sanctions financières à la clé

La municipalité entend se donner les moyens de ses ambitions et prévient que le laisser-aller coûtera cher. En cas d’inaction au terme du délai imparti, la facture risque de s’avérer salée. Les contrevenants s’exposent à des amendes forfaitaires pouvant atteindre 1 000 000 FCFA, avec une majoration substantielle prévue en cas de récidive. Une fermeté assumée pour inciter les récalcitrants à passer promptement à l’action.

La salubrité, l’affaire de tous

Si les acteurs économiques sont directement visés par la vague de marquage actuelle, l’administration communale tient à élargir le message à l’ensemble de la population. Les particuliers sont tout autant appelés à prendre leurs responsabilités. L’entretien des habitations, des clôtures et de la végétation privative conditionne directement la salubrité publique et la qualité de vie dans la commune.

Au-delà de la contrainte légale et du spectre des sanctions, la Mairie fait appel au sens civique de chacun. Transformer l’image de Port-Gentil et offrir aux résidents un cadre urbain soigné exige un effort collectif. Entrepreneurs et citoyens disposent à présent de quelques semaines pour faire leur part du travail et offrir à la ville le visage propre et attractif qu’elle mérite.