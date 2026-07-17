Syndrome néphrotique : le CHUL fait le point sur cette maladie rénale

Ecouter l'article

Le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) poursuit ses actions de sensibilisation sur les maladies rénales. Dans une publication diffusée le 15 juillet 2026, le néphrologue Dr Arthur Kanganga Ekomy a alerté sur le syndrome néphrotique, une affection qui, sans prise en charge précoce, peut évoluer vers une insuffisance rénale chronique.

Selon le spécialiste, certains signes doivent immédiatement attirer l’attention des parents. « Votre enfant présente des pieds enflés, un visage enflé sans avoir mal, un matin lorsqu’il se lève sans raison. Sachez que cela peut être une défaillance ou un signe de défaillance rénale et cela s’appelle un syndrome néphrotique », explique le Dr Arthur Kanganga Ekomy. Le néphrologue précise que cette maladie se caractérise par une perte importante de protéines dans les urines, provoquant une baisse du taux de protéines dans le sang et l’apparition d’œdèmes, notamment au niveau du visage, des jambes ou des pieds.Des urines mousseuses, une prise de poids rapide liée à la rétention d’eau ou encore une fatigue persistante figurent également parmi les principaux signes d’alerte.

Des infections parfois à l’origine de la maladie

Le néphrologue indique que le syndrome néphrotique peut être favorisé par certaines infections, notamment des angines à répétition, des sinusites ou encore des caries dentaires non soignées. « Elles vont entraîner des dommages au niveau du filtre rénal », a-t-il souligné. Le diagnostic repose sur un bilan médical complet afin d’identifier l’origine de la maladie et de mettre en place un traitement adapté. Celui-ci vise à réduire les pertes de protéines, contrôler les œdèmes, préserver la fonction rénale et prévenir les complications.

Le Dr Arthur Kanganga Ekomy rappelle que cette maladie peut être traitée au service de néphrologie du CHUL lorsqu’elle est diagnostiquée suffisamment tôt. En revanche, « si rien n’est fait, elle peut évoluer vers une insuffisance rénale chronique qui va obliger la réalisation de séances d’hémodialyse », prévient-il. À travers cette campagne de sensibilisation, le CHUL invite donc les populations à consulter rapidement devant tout gonflement inhabituel, afin d’améliorer les chances de guérison et de préserver durablement la santé rénale.