Santé : le sucre, l’ingrédient préféré du cancer

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Le sucre et, plus largement, les aliments à indice glycémique élevé sont de plus en plus pointés du doigt dans les travaux portant sur les facteurs de risque de certaines maladies chroniques, dont plusieurs cancers, indiquent les spécialistes. Pain blanc, riz blanc, pommes de terre, viennoiseries, boissons sucrées ou produits ultra-transformés peuvent provoquer des hausses rapides de la glycémie et, lorsqu’ils sont consommés régulièrement en excès, favoriser le surpoids, le diabète et des déséquilibres métaboliques.

L’index glycémique permet de classer les aliments selon la vitesse à laquelle ils élèvent le taux de sucre dans le sang. Certains aliments qui ne paraissent pourtant pas sucrés, comme le pain blanc ou le riz blanc, peuvent avoir un indice glycémique élevé. Une consommation excessive et répétée peut entraîner une forte sollicitation de l’organisme pour réguler la glycémie et favoriser, à long terme, des problèmes de santé. Des recherches scientifiques ont également étudié les associations entre une alimentation à indice glycémique élevé et certains cancers, notamment ceux du côlon, du sein, de la prostate ou du pancréas, mais ces liens restent complexes et ne permettent pas d’établir qu’un aliment précis provoque directement un cancer.

Une alimentation équilibrée pour réduire les risques

La hausse de certains cancers chez les adultes de moins de 50 ans suscite aujourd’hui de nombreuses interrogations dans la communauté scientifique. Si les facteurs génétiques jouent un rôle, plusieurs habitudes de vie sont également étudiées : sédentarité, consommation d’alcool, tabagisme, excès de viandes transformées et alimentation déséquilibrée. Le surpoids et l’obésité sont notamment reconnus comme des facteurs associés à un risque accru de plusieurs cancers. Dans ce contexte, limiter les produits ultra-transformés et les aliments très riches en sucres ajoutés peut contribuer à une meilleure santé globale.

Pour réduire les risques, les spécialistes recommandent généralement une alimentation variée et équilibrée, privilégiant les fruits et légumes, les légumineuses, les céréales complètes, les noix et les sources de protéines de qualité. L’objectif n’est pas de bannir totalement le sucre ou un aliment particulier, mais d’adopter de meilleures habitudes alimentaires sur le long terme. Une alimentation saine, associée à l’activité physique, à l’absence de tabac et à une consommation modérée d’alcool, peut participer à la prévention de plusieurs maladies, même si aucun régime alimentaire ne garantit à lui seul d’éviter ou de guérir un cancer.