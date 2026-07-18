Samu social : 2607 compatriotes pris en charge lors de la caravane médico sociale 

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Le Samu social gabonais poursuit sa caravane médico-sociale lancée le 15 juillet afin d’apporter des soins gratuits aux populations les plus vulnérables. En quelques jours, 2 607 compatriotes ont déjà bénéficié d’une prise en charge médicale dans plusieurs spécialités. Cette mobilisation témoigne de la volonté de rapprocher les services de santé des personnes qui en ont le plus besoin.

Au-delà des consultations médicales, cette opération se distingue par la diversité des prestations proposées. Des kits alimentaires ont été distribués aux familles en situation de précarité, tandis qu’une importante dotation en médicaments permet d’assurer gratuitement les traitements prescrits. Le bilan provisoire fait également état de 255 circoncisions réalisées, en plus des consultations en médecine générale, gynécologie, dentisterie, ophtalmologie et des interventions de petite chirurgie. Les opérations de la cataracte figurent également parmi les principales activités de cette caravane, offrant à de nombreux patients l’espoir de retrouver la vue.

Une mobilisation appelée à se poursuivre

Dès la première journée, la caravane avait enregistré la prise en charge de 947 personnes, illustrant l’engouement des populations pour cette initiative. Face à cette forte affluence, les équipes médicales, paramédicales et les bénévoles poursuivent leurs efforts afin de répondre aux besoins exprimés sur le terrain. L’objectif est non seulement de soigner, mais aussi de prévenir les complications liées à des maladies souvent prises en charge tardivement faute de moyens financiers. Cette approche solidaire contribue à améliorer l’accès aux soins des couches les plus fragiles de la population.

À travers cette caravane, le Samu social gabonais réaffirme son engagement en faveur d’une médecine de proximité et d’une assistance humanitaire accessible à tous. Les responsables de la structure entendent maintenir cette dynamique avant d’étendre l’opération dans les différentes antennes du pays, afin que les populations de l’intérieur puissent, elles aussi, bénéficier de ces prestations gratuites. En rapprochant les services de santé des citoyens et en apportant un soutien concret aux plus démunis, cette initiative s’inscrit dans une démarche de solidarité nationale et de renforcement de l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.