Libreville : la route du Capal enfin réhabilitée 

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Après plusieurs années marquées par la dégradation de la chaussée, la route d’accès au Centre d’appui à la pêche artisanale de Libreville (CAPAL), situé à Lalala dans le 5ème arrondissement, a été entièrement réhabilitée. Longtemps ponctué de nids-de-poule et sujet à d’importants embouteillages, cet axe stratégique a été modernisé et élargi afin d’améliorer les conditions de circulation. Cette réalisation répond à une attente de longue date des habitants, des pêcheurs, des commerçants et des nombreux usagers qui empruntent quotidiennement cette voie pour rejoindre l’un des principaux marchés de produits halieutiques de la capitale.

Avant ces travaux, les difficultés de circulation ralentissaient considérablement les activités autour du CAPAL. Les véhicules de transport de poissons et de produits de la mer étaient régulièrement confrontés aux dégradations de la chaussée, occasionnant des retards et des coûts supplémentaires. Les riverains dénonçaient également les désagréments causés par les embouteillages, notamment aux heures de forte affluence. Avec cette réhabilitation, les déplacements deviennent plus fluides et plus sécurisés, tandis que les conditions d’accès au centre sont nettement améliorées pour l’ensemble des acteurs de la filière pêche.

Une impulsion pour l’activité économique locale

La remise en état de cette infrastructure devrait avoir des retombées positives sur l’économie locale. Le CAPAL constitue un maillon essentiel de la distribution des produits de la pêche à Libreville. Chaque jour, des centaines de commerçants, de pêcheurs et de consommateurs y convergent pour leurs activités. Une route plus praticable facilite les opérations de transport, réduit les temps de trajet et améliore les échanges commerciaux. Les habitants de Lalala voient également dans cette réalisation un facteur d’amélioration de leur cadre de vie, grâce à une circulation plus ordonnée et à une meilleure accessibilité de leur quartier.

Cette réhabilitation s’inscrit dans la politique de modernisation des infrastructures urbaines engagée par les autorités afin d’améliorer la mobilité dans le Grand Libreville. En renforçant l’accessibilité d’un site économique aussi stratégique que le CAPAL, ces travaux participent au désenclavement de plusieurs quartiers et soutiennent les activités génératrices de revenus. Pour les usagers, cette nouvelle route représente bien plus qu’un simple aménagement routier : elle constitue un levier pour faciliter les déplacements quotidiens, renforcer les échanges commerciaux et accompagner le développement économique de cette partie de la capitale.