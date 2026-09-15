Gabon : AGL réussit sa première importation de nitrate d’ammonium pour le secteur minier 

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Ce mardi 15 septembre 2026, la filiale locale du géant de la logistique Africa Global Logistics (AGL) a officialisé la réussite de sa toute première opération d’importation et d’acheminement de nitrate d’ammonium dans le pays. Destinés à un acteur de référence des solutions de forage et de minage, ces intrants essentiels à l’exploitation minière ouvrent de nouvelles perspectives pour les chantiers industriels d’Afrique centrale.

Provenant de Malaga, en Espagne, la cargaison de plus de 480 tonnes est classée comme matière dangereuse (UN 1942, classe 5.1). Une telle caractéristique impose un protocole strict, négocié durant plusieurs mois de préparation rigoureuse en concertation avec les autorités gabonaises et les experts internationaux en sécurité.

Sur le terrain, la concrétisation de cet exploit s’est traduite par une organisation minutieuse du transit routier. Au total, 26 rotations de camions, réparties en quatre convois hautement sécurisés, ont été déployées pour lier sans interruption le port de débarquement au site de destination.

Réactivité face aux aléas climatiques

L’opération n’a pas été exempte d’embûches. Durant la phase de manutention, des intempéries ont contraint les équipes à suspendre temporairement le déchargement des navires afin de préserver l’intégrité du produit. Malgré ces aléas météorologiques, la réactivité des agents et la coordination des équipes sur le pont ont permis de rattraper le retard et de livrer la marchandise dans les délais impartis.

« Cette opération démontre notre savoir-faire dans la gestion de flux logistiques sensibles et notre capacité à mobiliser des expertises multidisciplinaires pour répondre aux besoins stratégiques de nos clients », a salué Benjamin Foquereau, Directeur de l’agence AGL Gabon à Libreville.

Une expertise renforcée pour l’économie nationale

Au-delà de la performance ponctuelle, cette première réussie confirme le rôle clé d’AGL dans la structuration des chaînes de valeur de l’industrie minière et énergétique. En s’appuyant sur ses 1 100 collaborateurs au Gabon et une maîtrise intégrée des opérations, de la consignation maritime au transit routier en passant par la gestion QHSE et les formalités douanières, le groupe affirme son ambition d’accompagner les grands projets de développement du pays.

Cette prouesse logistique démontre qu’au-delà de la manutention classique, le Gabon dispose désormais d’acteurs capables de gérer des flux industriels complexes et sécurisés, indispensables à son essor économique.