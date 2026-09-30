Expo Riyad 2030 : Le Gabon devient le premier pays africain à officialiser sa participation

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Le Gabon prend une longueur d’avance sur l’ensemble du continent. En signant officiellement ce lundi 28 septembre 2026 à la Cité de la Démocratie deLibreville son contrat de participation à l’Exposition universelle Riyad 2030, le pays est devenu, selon les confirmations du Bureau international des expositions (BIE), le tout premier État africain à formaliser son engagement dans cette aventure mondiale.

Placée sous le thème général « L’Ère du changement : Ensemble pour un avenir prévoyant », l’Expo Riyad 2030 se tiendra du 1er octobre 2030 au 31 mars 2031. Durant six mois, la capitale du Royaume d’Arabie saoudite rassemblera plus de 190 pays participants pour imaginer les solutions de demain à travers cinq piliers clés : la technologie, la planète, l’humanité, la culture et la collaboration.

Pour Libreville, ce rendez-vous planétaire d’une ampleur inédite représente un levier diplomatique et économique de premier ordre. L’événement constituera une plateforme stratégique pour promouvoir les richesses naturelles du bassin du Congo, valoriser le savoir-faire local et faire valoir les ambitions de transition écologique du pays, tout en consolidant son rayonnement international.

L’élan d’un succès international déjà confirmé

Cette signature précoce s’inscrit dans la continuité d’une dynamique particulièrement victorieuse sur la scène internationale. Fort de la médaille d’or décrochée lors de l’Expo 2025 Osaka-Kansai, le Gabon entend maintenir sa position de leader engagé au sein des grandes réunions mondiales.

En officialisant sa participation dès aujourd’hui au Palais des congrès de Libreville, le pays confirme sa volonté de concevoir un pavillon ambitieux et immersif. Ce choix stratégique permettra de maximiser la visibilité des opportunités d’investissement gabonaises et de réaffirmer le rôle moteur du Gabon dans les dialogues mondiaux sur la durabilité, la culture et l’innovation.