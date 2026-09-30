Nationale 1 : le gouvernement fixe l’échéance de livraison à décembre 2027 pour le tronçon PK24-PK40

Ecouter l'article

Le projet phare de la Transgabonaise entame un nouveau chapitre. Après les déboires techniques et financiers ayant conduit à la résiliation du contrat avec l’entreprise indienne AFCONS, les travaux ont officiellement repris depuis début septembre sur le tronçon s’étendant du PK24 au PK40. Présent sur le terrain samedi 26 septembre pour inspecter le chantier, le ministre des Travaux publics, Edgar Moukoumbi, s’est assuré du déploiement effectif du nouvel opérateur désigné, le géant chinois CRBC.

Porté par la Société autoroutière du Gabon (SAG), le projet repart sur des bases assainies. Sur les seize kilomètres concernés, le groupe CRBC prend désormais les commandes des opérations lourdes, épaulé par la mission de contrôle STUDY. Soucieuses d’impliquer le tissu économique local, les autorités ont également confié l’entretien des zones de déviation à deux PME gabonaises. Outre la réalisation de l’ouvrage, le contrat stipule que le constructeur asiatique assurera l’entretien et la maintenance de la chaussée sur une période de 30 ans.

Une infrastructure moderne et financée par des partenaires clés

Cette section de la Nationale 1 s’apprête à faire peau neuve grâce à une transformation structurelle majeure. Le projet prévoit l’élargissement de l’axe à quatre voies avec une chaussée renforcée d’un mètre d’épaisseur, surmontée de 24 centimètres d’enrobé à module élevé pour garantir sa durabilité. Côté financement, l’initiative s’appuie sur le fonds d’investissement français Meridiam et bénéficie du soutien direct de Paris.

Preuve de cette synergie, l’ambassadeur de France au Gabon, Fabrice Mauriès, a pris part à la visite d’inspection pour marquer l’engagement des partenaires dans la résolution des blocages antérieurs.

Échéance fixée à décembre 2027 et tolérance zéro pour les occupations

Face aux ralentissements passés et au fort taux d’accidents enregistrés sur cette artère névralgique, le gouvernement exige désormais des résultats concrets. Le ministre des Travaux publics a fixé un calendrier rigoureux, exigeant la livraison complète du linéaire d’ici décembre 2027. Edgar Moukoumbi a d’ailleurs prévenu que les intempéries ne serviraient plus de prétexte aux retards, invitant les équipes à s’adapter aux aléas climatiques.

Enfin, l’État entend libérer scrupuleusement l’emprise du tracé : habitations privées comme édifices publics situés sur la trajectoire des quatre voies devront être reculées ou démolies. Avec cette remobilisation générale, Libreville entend bien tourner définitivement la page des retards et doter le pays d’un axe routier moderne, sûr et fluide.