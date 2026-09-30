Gabon : Anouchka Oligui Nguema appelle à poursuivre la mobilisation contre les cancers pédiatriques

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À l’heure où s’achève « Septembre en Or Gabon 2026 », mois consacré à la sensibilisation aux cancers pédiatriques, la présidente de la Fondation Dorcas, Anouchka Oligui Nguema, appelle à maintenir la mobilisation au-delà de cette campagne. Dans un message publié ce mercredi 30 septembre 2026, elle insiste particulièrement sur la vigilance des familles, l’importance du diagnostic précoce et la solidarité envers les enfants malades. Un dispositif permettant d’effectuer des dons de sang à leur bénéfice a notamment été mis en place au Centre national de transfusion sanguine (CNTS).

Durant tout le mois de septembre, la Fondation Dorcas a porté la campagne « Septembre en Or Gabon 2026 » autour du thème « Voir tôt. Agir tôt. ». Sensibilisation, témoignages, échanges avec les professionnels de santé et mobilisation de la société civile ont rythmé cette édition avec un objectif : mieux faire connaître les cancers pédiatriques et encourager une vigilance accrue face aux signes inhabituels persistants chez l’enfant. Au moment de refermer cette séquence, Anouchka Oligui Nguema refuse cependant d’en faire une mobilisation limitée au calendrier. « Si le mois de septembre s’achève, notre vigilance, elle, ne doit pas s’arrêter », souligne-t-elle.

Faire du diagnostic précoce une vigilance collective

Le message porté par la présidente de la Fondation Dorcas repose d’abord sur la nécessité d’associer l’ensemble de la société à la sensibilisation. Parents, proches, enseignants, personnels de santé, associations, médias et citoyens sont présentés comme autant de relais susceptibles de contribuer à une meilleure connaissance des cancers de l’enfant et à une orientation plus rapide vers les structures de soins lorsqu’une situation inhabituelle persiste.

Cette logique explique la place accordée, durant la campagne, aux « Personnes Relais », appelées à prolonger la sensibilisation au sein de leurs communautés. « Voir tôt, c’est pouvoir agir tôt. Et agir tôt, c’est donner à chaque enfant de meilleures chances de guérison », insiste Anouchka Oligui Nguema. Un message qui place ainsi la connaissance et la vigilance en amont du parcours de prise en charge.

« Une mère parmi d’autres mères »

Au-delà de son rôle à la tête de la Fondation Dorcas, Anouchka Oligui Nguema donne également à son message une dimension personnelle. Elle revient sur ses rencontres avec les enfants malades et leurs parents, notamment les mères confrontées à l’incertitude liée à la maladie. « Face à ces mères, je n’étais pas seulement Présidente d’une Fondation. J’étais une mère parmi d’autres mères », confie-t-elle.

Elle évoque également le quotidien des professionnels de santé et le courage des enfants confrontés aux traitements. Derrière les données médicales, rappelle-t-elle, se trouvent des trajectoires individuelles, des familles et parfois des deuils dont les conséquences dépassent largement la période de prise en charge. « Parce que perdre un enfant ne pourra jamais se résumer à un dossier que l’on referme », écrit-elle, appelant à maintenir l’accompagnement des familles au cœur de la mobilisation.

Le don de sang pour prolonger la solidarité

La fin de « Septembre en Or » s’accompagne par ailleurs d’une initiative concrète. Selon Anouchka Oligui Nguema, un compte dédié au don de sang a été ouvert auprès du Centre national de transfusion sanguine afin de permettre aux volontaires d’effectuer leurs dons au bénéfice des enfants concernés. Les personnes souhaitant participer sont invitées à se rapprocher de la Fondation Dorcas pour connaître les modalités pratiques du dispositif.

Cette initiative doit permettre de prolonger dans les faits l’élan de solidarité créé durant le mois de septembre. « Face au cancer d’un enfant, personne ne devrait avoir à se battre seul », affirme la présidente de la Fondation, qui appelle à fédérer institutions, professionnels de santé, associations, partenaires et citoyens autour de cette cause.

Faire vivre le Ruban d’Or toute l’année

Le principal défi commence finalement après la campagne. La Fondation Dorcas entend faire de la lutte contre les cancers pédiatriques une mobilisation permanente plutôt qu’un rendez-vous annuel concentré sur septembre. Continuer à informer, encourager les consultations lorsque des signes inhabituels persistent, soutenir les familles et développer la solidarité autour des besoins des enfants constituent désormais les prolongements annoncés de « Septembre en Or Gabon 2026 ».

« Septembre en Or est bien plus qu’un mois : c’est un engagement, notre engagement pour les enfants, qui doit demeurer à chaque instant », résume Anouchka Oligui Nguema. Après un mois consacré à rendre davantage visibles les cancers pédiatriques, l’enjeu sera donc de maintenir cette vigilance et cette solidarité tout au long de l’année, afin que le mot d’ordre « Voir tôt. Agir tôt. » dépasse désormais le cadre d’une campagne de sensibilisation.