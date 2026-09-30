Climat : un front africain unifié pour débloquer le financement des forêts

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En marge de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, quatre nations leaders, le Gabon, le Kenya, l’Éthiopie et le Nigeria, ont scellé une alliance stratégique. Leur objectif : unir leurs forces pour faire décoller les investissements indispensables à la sauvegarde du couvert forestier du continent. Cette démarche collective entend accélérer la mise en œuvre de la Feuille de route sur le financement forestier, un cadre ambitieux élaboré au sein du Forest & Climate Leaders Partnership (FCLP).

Un an après l’élaboration de cette feuille de route, le constat reste mitigé quant aux flux financiers mondiaux. Pour la directrice du secrétariat du FCLP, Emelyne Cheney, le dernier rapport d’étape offre une visibilité sans précédent : il « donne une image plus nette de là où les financements circulent, et de là où ils ne circulent pas ». Face aux hésitations internationales, la responsable a rappelé le rôle névralgique du continent : « Les forêts ne peuvent pas être reléguées au second plan de l’agenda climatique international : elles doivent en rester au centre. »

Pensée pour combler un gouffre financier annuel estimé à 66,8 milliards de dollars, la Feuille de route s’appuie sur six piliers majeurs. Parmi eux figurent la bioéconomie forestière durable, le REDD+ juridictionnel, le Fonds pour les forêts tropicales pour toujours (TFFF), les chaînes de valeur soutenables, le financement public ciblé et la restructuration de la dette souveraine.

Le Gabon, pionnier de la finance verte en Afrique centrale

Dans cette dynamique régionale, Libreville fait figure de bon élève. Membre actif de l’Initiative pour la forêt d’Afrique centrale (CAFI), le Gabon s’inscrit dans un portefeuille ayant déjà généré 290 millions de dollars en paiements pour services écosystémiques, avec l’ambition d’atteindre 2 milliards de dollars d’ici 2035 dans le bassin du Congo. Ce programme d’envergure cible 7,8 millions de bénéficiaires directs et garantit qu’au moins la moitié des retombées financières ira directement aux populations locales, aux agriculteurs et aux peuples autochtones.

En parallèle, le pays a formalisé en 2025 son « Paquet Pays FCLP », une structure nationale visant à harmoniser ses priorités de développement économique avec les opportunités d’investissements vertueux des bailleurs internationaux.

CAP sur la COP32 d’Addis-Abeba

Portée conjointement avec le Brésil et soutenue par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), cette dynamique africaine entend renverser la logique économique traditionnelle de la déforestation. À l’approche de la COP32 prévue à Addis-Abeba en 2027, la coalition menée par le Gabon, le Kenya, l’Éthiopie et le Nigeria dispose désormais d’un levier politique puissant pour imposer la voix de l’Afrique et peser de manière décisive sur l’agenda climatique mondial.