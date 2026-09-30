Gabon : quand le calvaire des contrôles routiers pèse lourdement sur la facture alimentaire des ménages

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Le prix du panier de la ménagère à Libreville et dans l’intérieur du Gabon ne relève pas uniquement des cours mondiaux ni du coût des matières premières. Selon une analyse relayée par le média spécialisé Sika Finance, les entraves au commerce et la multiplication des barrages sur le corridor reliant la frontière camerounaise à la capitale gabonaise renchérissent considérablement le coût de la vie.

Sur cet axe stratégique par lequel transitent chaque jour des tonnes de denrées de première nécessité, les transporteurs doivent faire face à un véritable parcours du combattant. D’après les informations rapportées par Sika Finance, l’itinéraire ne compte pas moins de 44 points de contrôle. Qu’il s’agisse de contrôles douaniers, policiers ou administratifs, chaque halte impose son lot d’arrêts, de formalités interminables et de ralentissements. Cette accumulation de barrières transforme la traversée en un gouffre logistique où le temps perdu se transforme inexorablement en surcoûts.

Jusqu’à 14 % du prix final absorbé par les tracasseries

Les conséquences financières de cette saturation réglementaire et sécuritaire sont édifiantes. Comme le met en lumière Sika Finance, ces entraves, arnaques et surcoûts d’acheminement représentent à eux seuls jusqu’à 14 % du prix final des aliments vendus sur les marchés gabonais.

Entre les pénalités informelles, le carburant consommé lors des longues attentes aux barrages et le risque accru d’altération des marchandises périssables, la facture s’allonge à chaque kilomètre.

Les ménages gabonais en première ligne

Au bout de la chaîne d’approvisionnement, la sanction est immédiate pour les consommateurs. Pour un pays fortement dépendant des importations alimentaires venues du Cameroun voisin, ce dysfonctionnement structurel frappe de plein fouet le pouvoir d’achat des foyers ghanéens et gabonais. Alors que le pays cherche à juguler la cherté de la vie, la rationalisation de ces points de passage et la fluidification des corridors commerciaux transfrontaliers apparaissent plus que jamais comme un levier prioritaire et urgent.