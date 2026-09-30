Emploi et formation professionnelle : Oligui Nguema exige un cap moderne et plus efficace

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Face aux faiblesses récurrentes qui entravent l’accès à l’emploi et déstabilisent la formation professionnelle au Gabon, le chef de l’État entend changer la donne. Reçue en audience mardi, la ministre du Travail, du Plein emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle, Jacqueline Ilogue-Bignoumba, s’est vue prescrire des directives fermes pour restructurer en profondeur des services jugés essentiels.

Au cœur des échanges figurait le Pôle National pour la Promotion de l’Emploi (PNPE). Actuellement freiné par des pannes de connectivité récurrentes et une plateforme numérique difficile d’accès, l’organisme doit entamer une mue technologique rapide. Pour le président de la République, cet outil stratégique ne peut plus souffrir d’imperfections techniques : ses services doivent devenir fluides, intuitifs et accessibles à l’ensemble des Gabonais, y compris à ceux résidant au sein de la diaspora.

L’objectif affiché par le Palais du bord de Mer est clair : fluidifier la mise en relation entre les recruteurs et les chercheurs d’emploi. En optimisant le maillage numérique de ces deux acteurs, le gouvernement espère débloquer des opportunités jusqu’ici bridées par la lourdeur des démarches.

Redresser le secteur de la formation et honorer les engagements

Le diagnostic ne s’arrête pas au recrutement. La gestion des examens et concours au sein de la formation professionnelle accuse elle aussi des fragilités structurelles. Pour garantir des sessions d’évaluation rigoureuses et sans accroc, une revalorisation significative des ressources humaines, matérielles et financières est désormais inscrite à l’agenda ministériel.

Cette réorganisation s’accompagne d’un volet social crucial : le règlement des arriérés dus aux professionnels du secteur. Le paiement effectif des rappels de vacations des examinateurs est explicitement exigé, afin d’apaiser le climat social et de remobiliser le corps enseignant autour de sa mission première.

Miser sur les filières d’avenir

À plus long terme, la feuille de route présidentielle s’attaque au problème systémique de l’inadéquation entre la formation des jeunes et les réalités du marché du travail. Pour en finir avec les filières bouchées, l’exécutif mise sur un recentrage stratégique. L’orientation académique devra désormais guider prioritairement les étudiants vers des parcours techniques et scientifiques, directement alignés sur les besoins réels des entreprises nationales.

En érigeant le plein emploi en priorité absolue, Brice Clotaire Oligui Nguema somme son gouvernement de passer aux actes. Il ne s’agit plus de colmater des brèches, mais d’imposer des réformes pérennes pour offrir des perspectives concrètes à la jeunesse gabonaise.