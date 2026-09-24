PMUG : fin de la commercialisation de la Masse Commune internationale au Gabon

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Le 30 septembre 2026 marquera la fin de la commercialisation de la Masse Commune Internationale (MCI) au Gabon. Ce Changement intervient dans le cadre de la décision de PMU France de faire évoluer sa stratégie de développement à l’international et de mettre progressivement un terme au renouvellement de ses partenariats avec des opérateurs de plusieurs pays dans le monde, à l’issue de leurs Contrats respectifs.

Dans Ce Contexte, le partenariat entre PMU France et le PMUG arrivera à son terme le 30 septembre 2026.

UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR LE PMUG

Afin d’assurer la continuité de son activité hippique et de proposer une offre adaptée aux attentes des turfistes du Gabon, le PMUG met en place, dès le 1er octobre 2026, une offre entièrement proposée en Masse Locale. Elle sera disponible dans l’ensemble du réseau du PMUG, notamment dans les agences, kiosques et auprès de ses partenaires.

Le Quinté+ continuera d’être proposé, désormais en Masse Locale et sur des courses hippiques françaises. Le PMUG proposera également une deuxième course en Quarté+, afin de diversifier les opportunités de gains offertes quotidiennement aux parieurs.

LE RETOUR DES CAGNOTTES

Cette nouvelle organisation s’accompagne d’une évolution majeure : le retour des Cagnottes et des Méga Cagnottes en masse locale.

À compter du 1er octobre 2026, la Cagnotte du Quinté+ démarrera à 10 millions de FCFA minimum, et pourra évoluer selon les conditions prévues par le règlement du jeu.

UNE OFFRE PENSÉE POUR LES PARIEURS DU GABON

À travers cette nouvelle formule, le PMUG entend poursuive sa mission auprès des turfistes du Gabon en proposant une offre locale, toujours accessible et attractive, tout en conservant les grands rendez-vous qui font partie des habitudes des parieurs.

Le 30 septembre 2026 constitue ainsi une étape importante avec la fin de la Masse Commune Internationale au Gabon. Dès 1er Octobre 2026, une nouvelle page s’ouvre avec la Masse Locale, le maintien des courses Quinté+, Quarté+ et surtout la nouvelle offre de cagnottes.

Le PMUG remercie chaleureusement l’ensemble de ses clients pour leur fidélité depuis plus de 30 ans, leur confiance et leur donne rendez-vous dès le 1er octobre 2026 dans son réseau (agences, kiosques et partenaire) et sur ses différents canaux de communication pour découvrir cette nouvelle offre.

Le PMUG reste plus que jamais aux côtés des turfistes gabonais.