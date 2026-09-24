Changsha : le Bâtiment-Siège du Commerce Chine-Afrique, nouvelle vitrine de la coopération sino-africaine

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Au cœur de la zone pilote de libre-échange du Hunan, dans la zone économique et technologique de Changsha, un vaste complexe affiche une ambition claire : devenir le point de rencontre des entreprises chinoises et africaines. Le Bâtiment-Siège du Commerce Chine-Afrique réunit bureaux, exposition et échanges sur plus de 100 000 m², et sa construction se fera en trois phases.

Ses promoteurs refusent d’y voir un simple assemblage de béton et d’acier. Le lieu se veut un pont pour approfondir les échanges et renforcer la compréhension mutuelle. Il doit favoriser l’alignement des stratégies de développement, innover dans les mécanismes de coopération commerciale, perfectionner les chaînes industrielles et d’approvisionnement, et faire converger coopérations commerciales, industrielles, financières et humaines. L’objectif affiché : servir le développement de qualité de l’initiative « la Ceinture et la Route » et attirer entreprises et institutions tournées vers l’Afrique.

Des chiffres qui pèsent

Il faut souligner que les échanges du Hunan avec l’Afrique atteignent 60 milliards de yuans, soit le sixième rang national et la première place du centre et de l’ouest du pays. Changsha en concentre à elle seule environ 52 %, avec 31,2 milliards de yuans, dont 17,68 milliards à l’exportation et 5,86 milliards à l’importation.

Les relations couvrent l’ensemble des 53 pays et régions du continent. Cinq partenaires, l’Afrique du Sud, le Ghana, la République démocratique du Congo, le Nigeria et la Tanzanie, représentent plus de la moitié du volume. L’Afrique du Sud, quant à lui, demeure le premier partenaire du Hunan.

Machines à l’aller, minerais au retour

La balance dessine un schéma classique. Le Hunan vend des équipements électromécaniques, des engins de construction, de l’acier, des vêtements, des chaussures et des articles en plastique, sans oublier des équipements de stockage d’énergie en forte croissance. En sens inverse, les ressources dominent : minerai de fer, or brut, diamants, cuivre, platine, mais aussi nickel, chromite et zinc.

La province cherche cependant à rééquilibrer cet échange. Elle dit vouloir bâtir un centre de distribution et de transformation de produits africains non miniers, en développant les importations de café, de cacao, de noix, de viande d’agneau, de fleurs, de bois et de caoutchouc.

Des champions industriels en première ligne

Plusieurs groupes locaux servent de têtes de pont. Sany Heavy Industry s’illustre dans les infrastructures. Zoomlion, l’un des pionniers chinois sur le continent, a créé filiales et coentreprises et participé à des chantiers comme la nouvelle capitale égyptienne, le pont de Rosso ou le parc éolien de Kipeto au Kenya. Sunward exporte des excavatrices et des foreuses en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Tanzanie et au Nigeria. Sany Silicon Energy propose des solutions photovoltaïques, Mainland Group développe la filière agricole et ZMEV ambitionne de devenir « le roi » du véhicule à énergies nouvelles en Afrique.