Université du Cap Estérias : ouverture des dépôts de dossiers pour le CNOU du 24 septembre au 2 octobre

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Le Centre national des œuvres universitaires (CNOU) lance, du jeudi 24 septembre au vendredi 2 octobre 2026, un appel à candidatures externe afin de renforcer les équipes de l’Université internationale Brice Clotaire Oligui Nguema, située au Cap Estérias. Plusieurs dizaines de postes sont à pourvoir dans des domaines variés : restauration, hébergement, maintenance, sport, culture, finance et informatique.

Le recrutement concerne en premier lieu le pôle restauration. Le CNOU recherche notamment des intendants, chefs cuisiniers polyvalents, cuisiniers, aides-cuisiniers, agents de plonge, agents de guichet, serveurs ou filles de salle, manutentionnaires, surveillants, magasiniers et techniciens QHSE.

Le secteur de l’hébergement recrute également des responsables d’hébergement, gouvernantes, concierges, agents d’entretien (techniciens de surface) et lingères.

Maintenance, sport, culture et numérique également concernés

Les besoins s’étendent à la maintenance et à l’entretien des infrastructures. Sont recherchés des techniciens polyvalents, électriciens, plombiers, frigoristes (froid commercial et industriel), menuisiers, jardiniers et agents d’espaces verts. Par ailleurs, les secteurs du sport et de la culture ouvrent des postes d’animateurs socioculturels et d’éducateurs sportifs.

Dans le domaine du numérique, le CNOU propose des postes de techniciens informatiques et d’agents de digitalisation. Enfin, le pôle financier recrute des comptables et des caissiers. L’ensemble de ces recrutements vise à garantir le bon fonctionnement quotidien du campus universitaire.

Critères d’éligibilité et constitution du dossier

Pour faire acte de candidature, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : être de nationalité gabonaise, être âgé entre 18 et 45 ans et avoir une expérience d’au moins 2 ans pour les postes techniques et 3 ans pour les postes à responsabilité.

Les pièces à fournir sont entre autres une lettre de motivation adressée à la Directrice générale du CNOU; un CV actualisé et détaillé; les copies certifiées des diplômes et attestations de travail; une copie d’une pièce d’identité en cours de validité et deux photos d’identité.

Modalités de dépôt et calendrier

Les dossiers doivent être déposés en personne, sous pli fermé portant la mention « Candidature », auprès du bureau du Superviseur CNOU au sein de l’Université internationale Brice Clotaire Oligui Nguema (Cap Estérias). Les réceptions s’effectuent du jeudi 24 septembre au vendredi 2 octobre 2026, de 7h30 à 15h30.

Parallèlement à cette campagne de recrutement, le CNOU a annoncé l’ouverture des demandes de logement étudiant (attribution de chambres) pour les apprenants de l’Institut universitaire de technologie (IUT) au titre de l’année académique 2026-2027. Cette seconde démarche se déroulera du 28 septembre au 10 octobre 2026, selon les modalités fixées par la direction générale.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire