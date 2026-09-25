Gabon : Oligui Nguema veut renforcer la formation locale aux métiers du pétrole et du gaz

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a visité, ce jeudi 24 septembre 2026, l’Institut du Pétrole et du Gaz (IPG) de Port-Gentil. Dans le principal bassin pétrolier du pays, le chef de l’État a placé l’accent sur le renforcement des formations scientifiques et techniques destinées aux Gabonais. L’objectif affiché est de disposer localement des techniciens, techniciens supérieurs et ingénieurs nécessaires à l’exploitation, à la transformation et à la maintenance des infrastructures pétrolières, gazières et énergétiques.

La visite a permis au président de s’informer sur les enseignements actuellement dispensés par l’établissement et sur les possibilités d’élargissement de son offre. Derrière cette orientation se pose une question centrale pour l’économie gabonaise : celle de l’adéquation entre les compétences formées dans le pays et les qualifications recherchées par les entreprises opérant dans les secteurs extractifs et énergétiques.

Former les compétences dont l’industrie a besoin

Selon la Communication présidentielle, le renforcement de l’IPG doit notamment permettre aux jeunes issus des filières scientifiques d’accéder à des cursus professionnalisants directement liés aux besoins de l’économie nationale. L’ambition est de construire progressivement une chaîne de qualifications allant du technicien à l’ingénieur.

Cette orientation prend une dimension particulière à Port-Gentil, où sont concentrées une partie importante des activités pétrolières du Gabon. Les nouvelles infrastructures industrielles et énergétiques annoncées dans la province devraient également accroître les besoins en personnel spécialisé, notamment pour l’exploitation et la maintenance des installations.

Réduire le recours aux formations à l’étranger

La Présidence entend également faire de la formation locale un instrument de réduction progressive de la dépendance aux cursus suivis à l’étranger. Les économies réalisées pourraient, selon l’exécutif, être réorientées vers la modernisation des établissements gabonais et le renforcement de leurs capacités pédagogiques et techniques.

Cette stratégie vise simultanément l’employabilité des jeunes et une meilleure participation des compétences nationales aux activités générées par les industries extractives. Elle suppose toutefois que les formations proposées correspondent effectivement aux standards techniques et aux profils recherchés par les opérateurs.

Du diplôme à l’emploi, l’enjeu du contenu local

Au-delà de l’augmentation des capacités de formation, l’enjeu sera donc celui de l’insertion professionnelle. Former davantage de techniciens et d’ingénieurs n’aura pleinement d’effet que si les qualifications acquises permettent aux diplômés gabonais d’occuper les emplois techniques et d’encadrement créés par les investissements pétroliers, gaziers et énergétiques.

La visite présidentielle à l’IPG remet ainsi le capital humain au centre du débat sur le contenu local. Pour un pays producteur de pétrole depuis plusieurs décennies, la souveraineté économique ne se mesure pas uniquement aux ressources extraites du sous-sol, mais également à la part des compétences nationales capables d’en maîtriser durablement les métiers et les technologies.