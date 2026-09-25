Akanda : jusqu’à 300 000 FCFA d’amende pour l’abandon d’un véhicule sur la voie publique

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La mairie d’Akanda durcit le ton face à l’insalubrité. Elle prévoit désormais des sanctions pouvant atteindre 300 000 FCFA pour certaines infractions, notamment l’abandon de véhicules sur la voie publique et les dépôts sauvages d’ordures. Cette mesure vise à faire respecter la réglementation et à assainir le cadre de vie de la commune.

La lutte contre l’insalubrité franchit un nouveau cap à Akanda. Pour ce faire, la municipalité compte appliquer fermement l’arrêté municipal n°036 de 2014. Les contrevenants s’exposent à des amendes salées, pouvant s’élever à plusieurs centaines de milliers de FCFA, en cas d’abandon d’épaves ou d’élimination non réglementaire des déchets.

Cette démarche s’inscrit dans la droite ligne des directives nationales récentes sur la salubrité publique, qui enjoignent aux collectivités locales de renforcer la propreté urbaine et de veiller au respect des règles environnementales.

Un dispositif renforcé pour la collecte des ordures

Parallèlement au volet répressif, la mairie prévoit d’optimiser la pré-collecte dans les quartiers et d’améliorer le ramassage des ordures ménagères. Les habitants sont invités à sortir leurs bacs et sacs à ordures aux horaires indiqués, juste avant le passage des camions-bennes de Clean Africa ou de la mairie. L’objectif est de réduire le temps de stagnation des déchets sur la voie publique et d’éviter les dépôts anarchiques.

Toutefois, l’efficacité de ce dispositif reposera sur la régularité du service de collecte. Une implication citoyenne et une communication constante seront indispensables pour pérenniser ces bonnes pratiques. Les prochains mois permettront de mesurer l’impact réel de ces mesures sur le cadre de vie des Akandais.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire