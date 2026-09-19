Gabon : l’exploitation du Kévazingo désormais soumise à un avis scientifique

Ecouter l'article

Le gouvernement gabonais a annoncé, vendredi 18 septembre 2026, de nouvelles mesures sur l’exploitation du Kévazingo et de l’Ebana. La décision a été prise à Port-Gentil, lors du Conseil des ministres présidé par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Elle vise à renforcer l’encadrement de ces deux essences.

Désormais, leur exploitation sera subordonnée à un avis scientifique favorable. Cette disposition doit permettre de mieux encadrer les prélèvements. Elle s’inscrit dans le respect des exigences de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, dite CITES.

Traçabilité renforcée et stocks mieux encadrés

Dans le détail, le projet de décret prévoit une identification et une traçabilité préalables des arbres. Chaque arbre concerné devra ainsi être identifié avant son exploitation. Cette identification permettra notamment de connaître l’arbre prélevé et de suivre son parcours jusqu’à sa transformation.

En outre, la valorisation des stocks antérieurs fera l’objet d’un encadrement plus strict. Les bois déjà disponibles devront pouvoir être identifiés et contrôlés avant leur mise en valeur. Cette disposition doit permettre de mieux vérifier leur origine et de limiter les risques de commercialisation de bois provenant d’une exploitation irrégulière.

Transformer localement pour mieux contrôler la filière

Enfin, le texte prévoit une transformation locale renforcée avant toute exportation. Le Kévazingo et l’Ebana devront ainsi être davantage valorisés sur le territoire national avant leur sortie du pays. Le bois pourra notamment être transformé localement avant d’être destiné au marché extérieur.

À travers ces différentes mesures, les autorités entendent renforcer le contrôle de ces essences protégées. Le dispositif doit notamment contribuer à lutter contre leur exploitation illégale et leur trafic. Il vise également à favoriser leur valorisation durable sur le territoire national.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire