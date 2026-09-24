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Fonction publique : priorité aux régularisations administratives, « en cas de postes budgétaires disponibles » 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 24 septembre 2026 à 9h55min
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Une vue du ministère de la Fonction publique © D.R.
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La ministre de la Fonction publique, Laurence Ndong, a apporté, le 22 septembre 2026, des précisions sur le devenir des 1 473 postes budgétaires après la radiation d’agents des effectifs de l’État. Face aux journalistes, elle a expliqué que ces postes ne constituent pas un volume disponible pour de nouveaux recrutements. Leur affectation, si tant est qu’il soit, dépendra des besoins des administrations, des arbitrages budgétaires et de la capacité de l’État à soutenir la masse salariale. Des agents travaillent déjà sans poste budgétaire et attendent une régularisation.

Sur la priorité, Laurence Ndong s’est voulue claire « s’il y a des postes budgétaires disponibles, la priorité sera donnée à ceux qui travaillent déjà et qui sont en attente de poste budgétaire ». Elle a précisé que ces agents ont été recensés et sont intégrés à la solde de manière progressive, « parce que le budget ne peut pas tout supporter d’un coup ». Cette logique concerne les lauréats des écoles d’État « ceux qui sont déjà en fonction et ceux qui sortent des écoles d’État où ils sont entrés par concours sont prioritaires pour avoir les postes budgétaires ».

Des besoins déjà supérieurs aux postes attendus

Selon Laurence Ndong, le cadrage prévoit 1 200 recrutements, tandis que 800 bénévoles de l’Éducation nationale, passés en pré-salaire après le protocole d’accord de janvier 2026, doivent être intégrés comme fonctionnaires. À cela s’ajoutent 803 élèves de l’ENA et de l’EPCA qui termineront leur scolarité en décembre 2026. Ces besoins représentent 1 603 postes. S’y ajoutent les enseignants du confessionnel, les agents issus d’autres écoles et les personnels en attente. Pour la ministre, « les postes budgétaires ne sont pas disponibles à foison ».

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En substance, ces 1 473 postes budgétaires ne constituent pas une réserve destinée à de nouveaux recrutements. Le processus est encadré, les administrations identifient leurs besoins, les dossiers sont vérifiés par la Fonction publique, puis transmis au Budget pour la réservation et la détermination de la rémunération. Laurence Ndong a rappelé que la masse salariale dépasse 809 milliards de francs CFA et que le recrutement doit rester compatible avec la soutenabilité budgétaire. Dans ce contexte, les régularisations des agents en activité et l’intégration des lauréats des concours d’État constituent les priorités.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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