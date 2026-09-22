A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Gabon : Libreville accueille une vingtaine d’États pour renforcer le contrôle des navires

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 22 septembre 2026 à 11h13min
1 931 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Photo de famille au terme de la cérémonie d'ouverture de la 16e Réunion du Comité de contrôle des navires par l’État du port (PSCC16) et la 6e Conférence ministérielle du Mémorandum d’Entente d’Abuja (Abuja MoU) © D.R.
Ecouter l'article

Le Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba de Libreville accueille, depuis ce lundi 21 septembre 2026, la 16e Réunion du Comité de contrôle des navires par l’État du port (PSCC16) et la 6e Conférence ministérielle du Mémorandum d’Entente d’Abuja (Abuja MoU). Réunissant des représentants d’une vingtaine d’États d’Afrique de l’Ouest et du Centre jusqu’au 25 septembre, les travaux doivent permettre de renforcer la coopération régionale en matière de sécurité maritime et d’améliorer l’application des normes internationales de contrôle des navires.

Placée sous le thème « De la politique à la pratique : bâtir un régime de contrôle par l’État du port résilient et préparé pour l’avenir », la rencontre intervient dans un contexte où l’efficacité des contrôles repose largement sur la capacité des administrations maritimes à coordonner leurs pratiques. Le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a assisté à l’ouverture des travaux aux côtés du ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, et de plusieurs responsables du secteur maritime.

Aucun État ne peut agir seul

Pour la directrice générale de la Marine marchande, Frédérique Avomo Angue épouse Guevit, la coopération constitue précisément la raison d’être du Mémorandum d’Abuja. « Le Mémorandum d’Entente d’Abuja procède d’une conviction simple : aucun de nos États pris isolément ne saurait garantir seul la sécurité de la navigation sur une façade atlantique qui s’étend de la Mauritanie à l’Afrique du Sud », a-t-elle déclaré.

middle ban bien plus que du sport

« Ce que nous ne pouvons accomplir séparément, nous le pouvons ensemble », a-t-elle poursuivi. Le contrôle par l’État du port permet notamment aux administrations nationales d’inspecter les navires étrangers faisant escale dans leurs ports afin de vérifier leur conformité aux exigences internationales applicables en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement marin.

Plus de 80 % du commerce mondial en volume

Pour Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, les enjeux dépassent la seule administration maritime. « Le transport maritime, par lequel transitent plus de 80 % des échanges commerciaux mondiaux en volume, est un instrument essentiel du développement économique », a souligné le ministre.

Le ministre des Transports Ulrich Manfoumbi Manfoumbi lors de son discours © D.R.

La croissance du trafic et l’évolution technologique des navires rendent parallèlement les contrôles plus exigeants. « La croissance du trafic, la sophistication des navires et l’intensification des activités portuaires nous imposent de veiller constamment à la transposition et au respect des normes internationales », a-t-il ajouté. L’enjeu est ainsi de rapprocher les standards et les méthodes d’inspection entre les différents États membres.

De Libreville, passer « de la politique à la pratique »

Durant cinq jours, les délégations doivent partager leurs expériences et examiner les moyens d’améliorer l’efficacité du dispositif régional de contrôle. Pour le Gabon, pays hôte, cette rencontre constitue également une occasion de conforter sa participation à la gouvernance maritime sur la façade atlantique africaine.

Le thème retenu place toutefois les participants devant une exigence concrète : transformer les engagements politiques en pratiques harmonisées dans les ports. À l’issue des travaux, attendus le vendredi 25 septembre, l’enjeu sera donc moins le nombre de résolutions adoptées que leur traduction effective dans les inspections et la capacité collective des États membres à empêcher les navires ne respectant pas les normes internationales d’opérer sans contrôle.

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 22 septembre 2026 à 11h13min
1 931 Temps de lecture 1 minute
Photo de Gabon Media Time

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.

Articles similaires

Gabon : Oil India et Indian Oil doivent 5,6 milliards de FCFA à l’État après leur retrait de Shakthi-II

22 septembre 2026 à 13h57min

Coopération Sino-Gabonaise : la Chine déploie une mission d’ophtalmologie à Libreville 

22 septembre 2026 à 13h46min

Affaire des 1700 milliards : six anciens cadres brisent le silence et crient à la manipulation

22 septembre 2026 à 13h30min

Gabon : Oasis, le projet de 150 logements développé par Trianon Homes à Okala

22 septembre 2026 à 12h14min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page