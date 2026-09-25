BGFIBank Gabon : Réouverture de l’agence Mercure à Franceville

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La Direction Générale de BGFIBank Gabon a le plaisir de vous informer de la réouverture de l’agence Mercure (Franceville).

La Direction Générale de BGFIBank Gabon vous remercie pour votre parfaite compréhension.

Fait à Libreville, le 25/09/2026

La Direction Générale