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BGFIBank Gabon : Réouverture de l’agence Mercure à Franceville
La Direction Générale de BGFIBank Gabon a le plaisir de vous informer de la réouverture de l’agence Mercure (Franceville).
La Direction Générale de BGFIBank Gabon vous remercie pour votre parfaite compréhension.
Fait à Libreville, le 25/09/2026
La Direction Générale
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