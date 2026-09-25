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BGFIBank Gabon : Fermeture temporaire de l’agence Étoile Mercure de Franceville

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La Direction Générale de BGFIBank Gabon vous informe de la fermeture temporaire de l’Agence Etoile Mercure, située à Franceville. Les équipes techniques sont à pied d’œuvre pour assurer un retour à la normale des activités dans les plus bref délais.

Pendant cette période, nous vous invitons à privilégier nos services de banque à distance (BGFIMobile, BGFIOnline, BFFICash Management), nos GAB ainsi que nos terminaux de paiement électronique (TPE) pour réaliser vos opérations.

La Direction Générale présente ses excuses pour tout désagrément occasionné et vous remercie pour votre compréhension.

middle ban bien plus que du sport

Fait à Libreville, le 24 septembre 2026.

La Direction Générale

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