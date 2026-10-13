PK12 : privés de trottoirs, les piétons en danger de mort 

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La circulation piétonne au Point Kilométrique 12 (PK12) se complique davantage à mesure que le temps passe. Pour cause, les commerçants ont de nouveau pris d’assaut les trottoirs pour y exercer leurs activités depuis plusieurs semaines. Une situation qui résulte des opérations de casse actuellement en cours à ce rond-point et qui sont dédiées à la construction du Flyover.

Que l’on vienne du PK11 ou que l’on emprunte le sens opposé, les piétons sont exposés à des risques majeurs d’accidents du fait qu’ils marchent désormais sur la chaussée. Or, si les trottoirs sont bel et bien présents, il reste que ce sont les étals de commerces qui les occupent. En effet, n’ayant plus de marché, ni d’espace propice pour la vente de leurs produits à la suite de la destruction du marché, c’est sur ce passage qu’ils se sont installés. Mais derrière ce besoin de maintenir un commerce en vie, il y a ces vies qui sont mises en danger au quotidien.

L’urgence de mieux structurer le commerce au PK12

Pour les principaux concernés, c’est sans autre issue qu’ils prennent ce risque. « On prend maintenant la chaussée car les trottoirs sont désormais occupés par les commerçants et leurs marchandises sont posées au sol. Et nous on doit faire attention à ne pas marcher dessus, c’est vraiment pénible », a déploré, Désiré, riverain. Ce déplacement, entraîne des risques d’accidents car quand le piéton et la roue de voiture se retrouvent au même endroit, des accidents peuvent se produire quotidiennement. Il faut dire que ce bouleversement n’est que le résultat de la construction future du Flyover.

Infrastructure qui a pour objectif de fluidifier la circulation à cette sortie de la capitale. Seulement, ce projet entraîne avec lui une cacophonie qui aurait pu être évitée. Car, les autorités auraient dû s’assurer que les commerces établies au PK12 soient bien relogées avant de procéder au déguerpissement. Car au final, les accidents ne seront pas les seules conséquences. La principale et déjà visible, reste l’embouteillage qui ralenti considérablement la circulation. Une meilleure structuration et un emplacement idoine, auraient permis d’éviter ce qui sera à la longue, la formation d’un marché anarchique mettant la vie des piétons en danger constant.