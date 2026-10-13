Gabon : avec le projet «AFAN», la jeunesse s’éveille au cœur des parcs nationaux

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C’est une aventure scientifique et pédagogique inédite qui a été officialisée ce 13 octobre 2026. Reliant simultanément plusieurs établissements scolaires répartis à travers le Gabon, le projet « AFAN », qui signifie « forêt » en langue fang, invite les jeunes élèves du pays à passer « de l’imagination à l’exploration ». Soutenue par l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN), l’Ambassade de France et le réseau des établissements homologués, cette initiative entend sensibiliser la jeunesse à la préservation de l’environnement tout en la plongeant dans le quotidien de la recherche scientifique.

L’ouverture de cet événement a été marquée par une intervention inspirante rappelant la portée culturelle et symbolique de la forêt gabonaise. S’adressant aux élèves, le secrétaire exécutif de l’ANPN Omer Ntougou Ndoutoume a tenu à expliciter le sens profond du mot Afan. « En langue fang, Afan a la particularité de ne jamais pouvoir être dit en criant…Quand on entre dans la forêt, on ne crie pas, on n’hurle pas, parce que les animaux nous regardent, parce qu’elle exige la sérénité », a-t-il indiqué.

Rappelant que la forêt couvre plus de 80 % du territoire national et fait du Gabon un poumon vert unique au monde, l’intervenant a souligné l’urgence de sa préservation. « Ce que nous offrons à l’humanité, c’est plus que de la richesse, c’est un devenir… Ce que l’on préserve, ce n’est pas pour nous, c’est pour ceux qui vont venir après nous », a souligné le patron de l’ANPN.

Sur le terrain avec les chercheurs

Dans le cadre de ce projet, les élèves suivront pas à pas une expédition scientifique menée dans le parc national de Moukalaba-Doudou. Les chercheurs y étudieront notamment les grands mammifères comme les gorilles, la biodiversité des sols gorgés d’eau, les tourbières, ainsi que le monde vaste et méconnu des arthropodes.

Rappelant le rôle central de l’institution, le conseiller de coopération et d’action culturelle a salué l’implication de l’ANPN. « Votre agence joue un rôle décisif dans la préservation de la nature et de la biodiversité au Gabon… Vous permettez ainsi à ces élèves de faire le lien entre ce qu’ils apprennent en classe et la réalité du terrain ».

De son côté, la proviseure adjointe du lycée Blaise Pascal de Libreville a insisté sur l’opportunité offerte à la jeunesse : « C’est une chance exceptionnelle pour vous, élèves… Cette rencontre avec les métiers de la recherche pourra peut-être aussi devenir une vocation ».

Éveiller les curiosités et créer des vocations

Au-delà de l’apprentissage théorique, les intervenants ont appelé les élèves à devenir des acteurs engagés de leur propre savoir. « Soyez curieux, observez et partagez », a martelé l’un des responsables, invitant chacun à transmettre ses découvertes à sa famille et ses camarades. En rapprochant la science moderne et le savoir traditionnel des anciens, le projet « AFAN » prépare dès aujourd’hui les futurs conservateurs, chercheurs et citoyens conscients de demain.