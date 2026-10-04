Finances publiques : et si le Gabon s’inspirait du Bénin pour verrouiller les frais de mission ?

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Paiement électronique obligatoire, croisement des données administratives, détection des missions qui se chevauchent et, bientôt, preuve de présence par géolocalisation : le Bénin vient de renforcer son dispositif de contrôle des missions officielles avec SEMO 2. Une réforme qui pourrait utilement nourrir la réflexion au Gabon, où la modernisation de la gestion des finances publiques passe aussi par une meilleure traçabilité de chaque dépense. Sans présumer d’irrégularités dans la gestion gabonaise des missions, le modèle béninois montre surtout comment le numérique peut réduire les zones d’opacité et renforcer le contrôle de l’utilisation des deniers publics.

Et si chaque franc décaissé pour une mission administrative pouvait être rattaché à un agent identifié, un ordre de mission, une destination, une période, un paiement traçable et, demain, une preuve de présence ? C’est précisément la logique retenue au Bénin. Par circulaire du 25 septembre 2026, le ministre délégué chargé du Budget et de la Fonction publique, Rodrigue Chaou, a institué le paiement électronique des frais de mission dans l’ensemble des administrations publiques pour les déplacements à l’intérieur du pays. La réforme s’appuie sur la deuxième version du Système d’encadrement des missions officielles, SEMO 2. (MTFP)

Du cash à une dépense publique traçable

Le changement paraît technique. Il touche pourtant au cœur du contrôle budgétaire. Au Bénin, les frais concernés doivent désormais être réglés électroniquement, notamment par voie bancaire ou Mobile Money. Le dispositif rapproche également les données relatives à la mission de celles de l’agent et prévoit une actualisation des informations à partir du système de paie de l’État. (La Nation)

Pour le Gabon, une architecture comparable pourrait présenter un intérêt évident. La suppression progressive des paiements en espèces réduirait les manipulations de cash et créerait une piste d’audit numérique : qui a été envoyé en mission ? Par quelle administration ? Pour combien de jours ? Pour quel montant ? Quand le paiement a-t-il été effectué et sur quel compte ? La numérisation ne supprimerait évidemment pas à elle seule la fraude, mais elle multiplierait les possibilités de contrôle et rendrait les opérations plus facilement vérifiables.

Détecter les missions fictives ou incompatibles

L’intérêt du modèle béninois ne réside d’ailleurs pas uniquement dans le mode de paiement. Selon les autorités béninoises, SEMO 1 avait déjà permis d’éviter des chevauchements de missions et de détecter des agents fictifs. La plateforme sert à l’édition, au suivi et au contrôle des déplacements officiels avant que SEMO 2 n’étende cette logique à leur règlement électronique. (MTFP)

Transposé au Gabon, un système interconnecté avec les fichiers de la Fonction publique, la solde et le Trésor pourrait permettre des contrôles automatisés. Un même agent déclaré simultanément en mission dans deux localités, un bénéficiaire absent des fichiers administratifs de référence ou plusieurs paiements correspondant à des périodes incompatibles pourraient générer des alertes. Le contrôle ne dépendrait alors plus seulement de la vigilance humaine : les incohérences pourraient être détectées par le système avant ou après le décaissement.

La géolocalisation, jusqu’où aller dans le contrôle ?

Le Bénin prévoit d’aller encore plus loin. Le gouvernement annonce une fonctionnalité permettant d’apporter une preuve de mission par géolocalisation des agents afin de vérifier leur présence sur le lieu correspondant à l’ordre de mission. (MTFP) Une telle technologie pourrait répondre à une question élémentaire de gestion publique : une mission payée par l’État a-t-elle réellement été effectuée ?

Une éventuelle transposition au Gabon devrait néanmoins être juridiquement encadrée. Géolocaliser un agent public implique le traitement de données personnelles. Le dispositif devrait donc définir précisément les périodes pendant lesquelles la localisation peut être vérifiée, les données conservées, leur durée de conservation, les agents autorisés à y accéder et les mécanismes de recours. La recherche de transparence budgétaire ne saurait dispenser l’administration des garanties attachées à la protection de la vie privée.

Au Gabon, passer du contrôle administratif au contrôle par la donnée

L’intérêt d’un « SEMO gabonais » serait surtout de construire une chaîne numérique complète : ordre de mission, identité du bénéficiaire, autorisation, durée, destination, montant engagé, paiement électronique, preuve d’exécution et archivage. Chaque étape pourrait ainsi être rapprochée des autres et devenir exploitable par les services de contrôle.

Un tableau de bord centralisé permettrait également au ministère chargé du Budget de connaître en temps réel le coût des missions par ministère, administration, destination ou période. À terme, cette masse de données pourrait servir à identifier les administrations particulièrement consommatrices de crédits de mission, comparer les dépenses aux résultats obtenus et mieux préparer les enveloppes budgétaires des exercices suivants.

Chaque franc public doit pouvoir laisser une trace

S’inspirer du Bénin ne signifierait pas reproduire mécaniquement SEMO 2. Le Gabon devrait construire un dispositif adapté à ses propres institutions, à ses systèmes d’information et à son cadre juridique. Mais le principe mérite d’être examiné : lorsque l’État dispose aujourd’hui des moyens techniques permettant d’identifier, d’autoriser, de payer et de contrôler numériquement une mission, le maintien de procédures insuffisamment interconnectées réduit inutilement la capacité de contrôle.

La transparence des finances publiques ne se construit pas uniquement à travers les grands audits ou les contrôles a posteriori. Elle commence aussi dans les milliers d’opérations administratives ordinaires qui, additionnées, constituent la dépense publique. Pour le Gabon, l’enjeu serait donc moins de copier SEMO 2 que d’en retenir le principe essentiel : lorsqu’un franc public finance une mission, l’administration doit pouvoir établir numériquement qui l’a reçu, pourquoi, quand, où et pour quel résultat.