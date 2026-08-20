Hollywood Walk of Fame : Angélique Kidjo, première africaine à recevoir une étoile !

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Angélique Kidjo vient de marquer une nouvelle étape dans son histoire et celle du continent africain. La chanteuse béninoise été honorée d’une étoile sur la célèbre place hollywoodienne Walk Of Fame, le 18 août. Une récompense qui vient saluer une fois de plus le parcours et l’impact d’Angélique Kidjo dans l’industrie musicale mondiale.

La cérémonie qui s’est déroulée à Los Angeles a suscité une vive émotion aussi bien dans le monde que dans son pays, le Bénin.Elle était entourée pour cette inauguration par l’acteur américain Willem Dafoe et le producteur Harvey Mason Jr, patron des Grammy Awards. La quintuple médaillée aux Grammy Awards s’est vue porter dans le cercle des célébrités mondiales honorée au Walk Of Fame. Forte d’une carrière d’une quarantaine d’années, Angélique Kidjo a su au fil des ans donner sa voix pour défendre des causes nobles.

Angélique Kidjo, une étoile, une porte désormais ouverte

Dans une vive émotion, Angélique Kidjo a salué cette récompense et rappelé l’impact des peuples africains dans l’histoire. «Nous, les Africains, nous ne savons pas ce que nous avons apporté au monde. Sans nous, aucune musique ne serait possible sur cette planète », a-t-elle déclaré avant de se mettre à chanter, sous le regard captivé des personnes présentes. Un moment qui restera certainement gravé tant il ouvre la voie à d’autres générations d’artistes et personnalités africaines. Ceux-ci pourraient se voir inscrire leurs noms sur le prestigieux boulevard du Walk of Fame.

Née à Ouidah, un village au Bénin le 14 juillet 1960, Angelique Kidjo est l’auteur de Agolo, We we. Elle comptabilise aujourd’hui 18 albums à son actif dont le dernier «Hope» est sorti il y a quelques mois. Repérée au début des années 80 par Chris Blackwell, producteur de Bob Marley, Angélique Kidjo a toujours brassé les influences, revisitant le Boléro de Ravel ou la pop des Talking Heads. Elle a collaboré plus récemment avec les poids lourds nigérians de l’afrobeat Davido et Burna Boy.