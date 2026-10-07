Pénurie de carburant : Oligui Nguema exige un retour immédiat à la normale

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Face aux perturbations majeures enregistrées ces derniers jours dans la distribution des produits pétroliers, la présidence de la République est montée au créneau. Le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a convoqué ce mercredi 07 octobre 2026, une séance de travail au sommet réunissant les ministres sectoriels, Transports, Pétrole, Économie, ainsi que les acteurs clés de l’aval pétrolier, des transporteurs aux distributeurs.

L’objectif de ce tour de table d’urgence était d’établir une cartographie exacte des goulots d’étranglement qui paralysent l’approvisionnement. Qu’il s’agisse de l’acheminement, du stockage ou de la desserte finale dans les stations-service, chaque étape de la chaîne a été minutieusement passée au criblage. Pour l’exécutif, l’urgence ne tolère aucun retard : il s’agit de restaurer sans délai une distribution fluide et régulière, tant dans le Grand Libreville que sur l’ensemble du territoire national.

Chaque opérateur est désormais mis face à ses obligations. Le chef de l’État a fermement rappelé que la continuité de l’accès à l’énergie conditionne l’activité économique et la mobilité des citoyens. En imposant une coordination stricte entre les services de l’État et le secteur privé, la présidence entend lever immédiatement les freins logistiques.

Discipline dans les stations et sécurité renforcée

Alors que de longues files d’attente se sont formées autour des points de vente, les autorités lancent également un appel au calme et au sens de la responsabilité. L’affluence constatée dans certaines stations de la capitale ne doit pas faire oublier la dangerosité des carburants, produits particulièrement inflammables. Un strict respect des consignes de sécurité reste impératif pour éviter tout incident.

De leur côté, les professionnels du secteur ont détaillé les mesures d’urgence déjà déployées pour renforcer l’approvisionnement continu des cuves et fluidifier le passage des usagers.

Une exigence ferme de résultats tangibles

Par cette prise en main directe, Brice Clotaire Oligui Nguema imprime une accélération décisive à la résolution de la crise. En enjoignant l’ensemble des responsables à privilégier l’efficacité, la célérité et la transparence, le président exige des résultats fiables, rapides et durables. La priorité absolue reste le soulagement quotidien des populations et la protection du tissu économique.