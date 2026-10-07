Digitalisation : le Gabon et Huawei accélèrent leur partenariat stratégique

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Présent au Gabon depuis près de deux décennies, le géant technologique chinois Huawei réaffirme son engagement auprès de l’État. Ce mardi 6 octobre 2026, le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, s’est entretenu avec une délégation de l’entreprise conduite par son directeur général local, Sile Chen. Au cœur des échanges : l’accélération de la transition numérique et la modernisation des infrastructures clé du pays.

Inscrite au cœur du troisième pilier du projet de société du chef de l’État, la transformation numérique constitue une priorité stratégique pour stimuler la croissance économique et garantir l’indépendance technologique du Gabon. Cette ambition s’aligne directement sur les objectifs fixés par le Plan national de croissance et de développement (PNCD).

Durant cette audience, l’équipementier chinois a présenté le bilan de ses activités et détaillé ses ambitions futures. Au-delà des télécommunications, le groupe entend diversifier ses contributions dans des domaines cruciaux comme l’énergie, la sécurité publique, le cloud computing et la cybersécurité. L’objectif affiché reste d’accompagner aussi bien les institutions publiques que les grandes entreprises locales dans leur mutation digitale.

Souveraineté numérique et transfert de compétences

Si la modernisation des réseaux demeure essentielle, la question de l’autonomie technologique du pays s’est invitée au centre des discussions. Le vice-président du gouvernement a ainsi insisté sur l’importance d’adosser ces déploiements techniques à un transfert effectif de compétences vers les cadres et techniciens gabonais.

Pour assurer la viabilité des investissements actuels et futurs, le Gabon doit pouvoir former des talents capables d’opérer, de maintenir et d’exploiter de manière autonome ces nouvelles infrastructures. Un impératif d’efficacité partagé par la direction de Huawei, qui s’est dite prête à renforcer ses programmes de formation technique.

Vers une coopération durable et ciblée

Déployée sur le territoire gabonais depuis 2008, la multinationale réaffirme ainsi son ancrage local. En combinant modernisation des TIC, solutions énergétiques et renforcement de la sécurité des données, ce partenariat renouvelé ambitionne d’offrir au Gabon les outils indispensables à sa souveraineté numérique, tout en apportant des bénéfices concrets à la population.