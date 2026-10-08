Pénurie de carburant : le FDS réclame transparence et mesures d’urgence

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Alors que le Gabon traverse depuis plusieurs jours une pénurie de carburant aux conséquences multiples sur la vie quotidienne et l’activité économique, le Front Démocratique Socialiste (FDS) hausse le ton. Dans un communiqué publié ce jeudi 8 octobre 2026 à Libreville, la formation politique dénonce les fragilités structurelles du secteur pétrolier et réclame la publication des niveaux de stocks, des calendriers d’importation et des responsabilités dans la crise. Une interpellation qui intervient au lendemain de la réunion convoquée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema avec les opérateurs pétroliers pour accélérer le retour à la normale.

Comment expliquer qu’un pays producteur de pétrole puisse se retrouver confronté à des difficultés d’approvisionnement en carburant au point de perturber les transports, les activités économiques et certains services essentiels ? C’est, en substance, la question posée par le Front Démocratique Socialiste dans sa sortie du 8 octobre 2026. Alors que les automobilistes subissent des files d’attente interminables, des restrictions de vente et des stations-service insuffisamment approvisionnées, le parti refuse de considérer cette situation comme un simple incident logistique. Pour le FDS, les tensions actuelles révèlent surtout les insuffisances d’un système dont les faiblesses auraient dû être identifiées et corrigées bien avant l’apparition de la pénurie.

Un pays pétrolier confronté à ses propres pénuries

Le contraste est au cœur de la dénonciation du FDS. Selon la formation politique, le Gabon extrait environ 220 000 barils de pétrole brut par jour, mais demeure incapable de garantir en permanence la disponibilité des carburants nécessaires à sa consommation intérieure. Cette situation illustre les limites d’un modèle dans lequel la production de pétrole brut ne se traduit pas automatiquement par une autonomie en produits raffinés, faute de capacités industrielles suffisantes et d’une chaîne d’approvisionnement suffisamment sécurisée.

Le parti affirme que la crise actuelle résulte immédiatement d’une baisse critique des stocks détenus par les distributeurs, conjuguée au retard d’un navire d’importation. Une explication avancée dans son communiqué, mais dont les détails chiffrés restent à confirmer par les autorités et les opérateurs concernés. Le FDS identifie également plusieurs fragilités structurelles : les capacités limitées de raffinage de la Société gabonaise de raffinage (SOGARA), la dépendance aux importations, les incertitudes sur les stocks de sécurité et les difficultés financières susceptibles de perturber les approvisionnements.

Des stocks de carburant dont le niveau demeure inconnu

Au-delà du constat, le Front Démocratique Socialiste réclame une rupture avec la gestion opaque des tensions d’approvisionnement. La formation politique demande au gouvernement de publier un état précis des stocks disponibles, le calendrier des cargaisons attendues, les causes des retards éventuels et les responsabilités établies. Une exigence qui touche au cœur de la gouvernance du secteur : comment apprécier la gravité d’une pénurie et la crédibilité des annonces de retour à la normale lorsque les données essentielles ne sont pas rendues publiques ?

Le FDS propose notamment l’instauration d’un seuil minimal de couverture des besoins nationaux, accompagné d’une publication hebdomadaire des stocks. Il recommande également une planification contraignante des cargaisons et la sécurisation des paiements aux fournisseurs. Ces propositions visent à faire passer le dispositif d’une logique de réaction à une logique d’anticipation. Elles supposent toutefois que les autorités précisent les obligations des différents opérateurs, les mécanismes de contrôle et les moyens financiers nécessaires à la constitution de réserves suffisantes.

Des ménages pénalisés par les défaillances de l’approvisionnement

Les conséquences de la crise dépassent largement les stations-service. Dans son communiqué, le FDS évoque des ventes rationnées à 10 000 FCFA par véhicule, des stations à sec et des files d’attente prolongées. À ces difficultés s’ajoutent les perturbations de la fourniture d’électricité et d’eau potable, liées notamment à la dépendance de certaines installations de production de la SEEG au gasoil. Une situation qui démontre combien une défaillance dans la distribution des produits pétroliers peut rapidement affecter plusieurs secteurs de l’économie.

Face à ces répercussions, le parti demande de sécuriser prioritairement l’approvisionnement des provinces et d’envisager un mécanisme temporaire de compensation en faveur des ménages les plus modestes si la crise devait se prolonger. Il préconise également un contrôle renforcé des livraisons, du respect des quotas et de la répartition des produits entre les points de distribution, avec des sanctions en cas de manquement établi. La question de l’équité territoriale est particulièrement importante : une amélioration de la situation à Libreville ne saurait être considérée comme un retour national à la normale si les localités de l’intérieur continuent de subir des ruptures.

Moderniser la SOGARA pour sortir de la dépendance

Pour le Front Démocratique Socialiste, la résolution durable de la crise passe également par une transformation des capacités industrielles nationales. Le parti appelle à accélérer la modernisation de la SOGARA, avec un calendrier vérifiable, afin de réduire la vulnérabilité du pays aux importations de produits pétroliers. Cette orientation pose néanmoins des questions déterminantes sur les investissements nécessaires, les capacités supplémentaires attendues, les délais de réalisation et la viabilité économique des installations.

La formation politique recommande parallèlement de réduire la dépendance au gasoil dans la production d’électricité et d’engager une réforme ciblée des subventions. Ces deux propositions mettent en évidence la nécessité d’une approche transversale. La sécurité énergétique du Gabon ne dépend pas uniquement des volumes de carburant importés ou raffinés, mais également de la diversification de son système électrique, de la maîtrise des coûts et de la capacité des pouvoirs publics à protéger les consommateurs vulnérables sans compromettre l’équilibre financier des opérateurs.

Après la réunion présidentielle, l’exigence de résultats mesurables

La prise de position du FDS intervient au lendemain de la réunion organisée le 7 octobre par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, avec les principaux acteurs de l’aval pétrolier. Le chef de l’État a demandé une mobilisation coordonnée de la chaîne d’approvisionnement et un retour rapide à une distribution régulière. Mais pour la formation politique, l’urgence ne doit pas faire oublier la nécessité d’établir les responsabilités et de corriger les dysfonctionnements qui ont rendu cette crise possible.

Le FDS réclame ainsi une révision de la gouvernance du secteur aval, avec une clarification des compétences, des comptes rendus publics après chaque crise et des mécanismes de sanction. Cette demande soulève une interrogation essentielle : les mesures annoncées permettront-elles seulement de remplir à nouveau les stations-service ou déboucheront-elles sur un dispositif capable de prévenir les prochaines ruptures ? Dans un pays dont l’économie repose historiquement sur l’exploitation pétrolière, le véritable test ne sera pas seulement la fin des files d’attente, mais la capacité de l’État et des opérateurs à garantir durablement la disponibilité du carburant sur l’ensemble du territoire.