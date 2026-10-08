Data mobile : le Gabon au 46ème rang africain des tarifs les plus élevés

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Le Gabon occupe le 46ᵉ rang africain des tarifs les plus élevés de la data mobile, selon l’édition 2026 du rapport « Worldwide Mobile Data Pricing ». Le coût moyen d’un gigaoctet (1 Go) s’établit à 4,09 dollars, soit environ 2 450 FCFA, plaçant le pays parmi ceux où l’accès à Internet mobile reste relativement coûteux.

Ce classement porte sur 53 pays africains et intervient alors que le Gabon figure parmi les pays les plus connectés du continent. En effet, le pays occupe la 2ᵉ place des pays les plus connectés à internet en Afrique, d’après le classement 2025 de l’Union internationale des télécommunications (UIT). Cette situation met ainsi en évidence le coût encore élevé de la data mobile au Gabon, malgré la forte connectivité du pays.

Un marché qui limite la baisse des prix

L’écart avec d’autres pays africains reste important. Le Malawi, classé 1er sur les 53 pays étudiés, affiche un prix moyen de 0,38 dollar le gigaoctet, contre 4,09 dollars au Gabon, classé 46ᵉ. En Afrique du Nord, les tarifs sont plus abordables, avec une moyenne de 0,86 dollar le gigaoctet. Cette situation s’explique notamment par le développement des infrastructures et la forte concentration de la population dans les zones urbaines.

Au Gabon, le niveau des tarifs élevés pourrait notamment s’expliquer par la structure du marché de la téléphonie mobile, principalement porté par deux opérateurs, Airtel Gabon et Moov Africa Gabon Telecom. Cette configuration pourrait limiter la concurrence et réduire la pression en faveur d’une baisse des prix. Les coûts liés au développement et à l’entretien des infrastructures constituent également un autre facteur à prendre en compte.

Le défi d’un accès plus abordable

Dans ce contexte, le déploiement, l’entretien et la modernisation des équipements nécessaires à la couverture et à la qualité des réseaux représentent des dépenses importantes pour les opérateurs. Ces charges peuvent avoir une incidence sur les tarifs proposés aux utilisateurs. L’accès à une data abordable reste ainsi un enjeu pour les consommateurs, dans un pays où Internet occupe une place croissante dans la vie quotidienne.

Dès lors, la baisse des tarifs de la data apparaît comme un enjeu pour faciliter l’accès à Internet. Une connexion plus abordable permettrait aux usagers de profiter davantage des services en ligne et aux entreprises de développer leurs activités numériques. Pour les opérateurs comme pour les pouvoirs publics, le défi est donc de rendre ces services plus accessibles, tout en maintenant la qualité et la couverture des réseaux.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire