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Un nouveau rapport publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) met en lumière des lacunes cruciales et persistantes au sein des systèmes d’informations sanitaires à travers le continent africain. Intitulé « Maturité et fonctionnalité des systèmes d’information sanitaire dans la Région africaine de l’OMS », il est basé sur une évaluation approfondie menée dans 40 pays de la région. L’étude révèle que ces structures essentielles souffrent de faiblesses structurelles majeures, risquant de retarder les interventions d’urgence.

Ces retards et manquements peuvent aussi entraver l’accès aux soins et de laisser des risques sanitaires critiques totalement non détectés par les autorités. Le document attribue aux pays évalués un score global de maturité de seulement 59 sur 100. Ce résultat décevant traduit un niveau encore embryonnaire dans la capacité générale à produire, analyser et exploiter des données médicales fiables, pourtant indispensables pour orienter efficacement les ressources médicales et anticiper les crises épidémiologiques sur le terrain.

Des failles béantes dans l’état civil et le suivi médical

​L’étude souligne qu’à peine 19 des 40 pays analysés parviennent à notifier au moins 80 % des décès survenant sur leur territoire, tandis que 21 seulement enregistrent précisément les causes de ces disparitions. Cette carence statistique majeure empêche durablement les gouvernements d’identifier les causes de mortalité évitables et d’ajuster rapidement leurs politiques de prévention sanitaire. ​Par ailleurs, les défis touchent également la gouvernance institutionnelle et l’analyse technique. Seuls 43 % des États disposent des capacités nécessaires pour examiner rigoureusement les données au niveau des structures de santé locales.

Et un quart seulement possède les compétences requises pour en évaluer la qualité. Sur le plan financier, la situation reste alarmante. En effet, à peine 18 % des nations possèdent une ligne budgétaire dédiée aux systèmes d’information, et seulement 35 % disposent d’une politique nationale actualisée. Face à ces défis persistants, l’OMS et ses partenaires misent sur l’accélération du numérique, à l’instar du récent lancement de son Hub régional de données de santé. Comme l’a rappelé le Dr Mohamed Janabi, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, transformer l’information en décisions concrètes demeure indispensable pour protéger durablement les populations les plus vulnérables contre les menaces sanitaires.