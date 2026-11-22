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D’ici au mardi 15 décembre 2026, les établissements sanitaires publics du Gabon devront avoir achevé la réorganisation de leurs pharmacies internes. Cette échéance ferme, fixée par le ministère de la Santé le 21 novembre 2026, vise à mettre un terme aux ruptures récurrentes de médicaments et aux déplacements coûteux des familles vers les officines privées.

Pendant des années, le parcours des malades admis dans les structures publiques s’est heurté à un obstacle quotidien : le manque d’intrants de base. Contraints de quitter l’enceinte hospitalière munis d’ordonnances pour s’approvisionner en ville, les proches perdaient un temps précieux tout en supportant des dépenses imprévues. Le département ministériel entend rompre avec cette pratique.

« Aucun patient ne devrait être contraint de chercher à l’extérieur de sa structure sanitaire un médicament qui devrait y être disponible », a-t-il martelé dans sa communication officielle. Pour les autorités, la crédibilité du système de soins passe désormais par la capacité de chaque hôpital à délivrer les traitements prescrits sur place, sans délai.

Une refonte logistique et une dispensation au jour le jour

Au-delà de l’annonce politique, le chantier repose sur une remise à plat de la chaîne d’approvisionnement des médicaments et autres produits de santé (MAPS). Le périmètre de cette opération englobe les génériques, les dispositifs médicaux essentiels, les vaccins, les produits sanguins ainsi que les réactifs nécessaires au diagnostic.

Pour éviter le gaspillage et sécuriser les flux, le ministère impose l’instauration d’une dispensation nominative journalière : les traitements seront désormais préparés et distribués au quotidien, patient par patient. Une telle mécanique suppose une discipline stricte dans le suivi des inventaires et un réapprovisionnement continu, comme l’a souligné la tutelle sur ses réseaux sociaux.

L’équité territoriale à l’épreuve du terrain

Si les leviers actionnés sont d’ordre technique et logistique, l’impact recherché demeure profondément social. En garantissant la disponibilité des produits de première nécessité, l’État espère réduire les retards de prise en charge qui aggravent souvent l’état clinique des malades. L’objectif affiché concerne aussi bien les grands centres hospitaliers de Libreville que les dispensaires de l’intérieur du pays, souvent plus vulnérables face aux difficultés d’acheminement.

« Chaque Gabonais, quelle que soit sa localité, doit pouvoir accéder aux médicaments dont il a besoin, dans des conditions équitables et sécurisées », rappelle le ministère. Déjà évoquée lors de précédentes feuilles de route, cette réforme joue désormais sa crédibilité sur le terrain : le rendez-vous du 15 décembre servira de baromètre réel pour mesurer l’efficacité de l’action publique.