Pénurie de carburant : 8 000 tonnes d’essence arrivent à Owendo, mais seulement six jours d’autonomie annoncés !

Ecouter l'article

Après plusieurs jours de pénurie ayant paralysé une partie de la circulation dans le Grand Libreville, un navire transportant 8 000 tonnes d’essence a accosté ce jeudi 8 octobre 2026 au port d’Owendo. Selon les informations rapportées par Gabon 24, une première tranche de 4 000 tonnes, soit environ 5,2 millions de litres, est en cours de réception par la Société gabonaise d’entreposage des produits pétroliers (SGEPP). Si cette livraison doit permettre de réapprovisionner les stations-service, l’autonomie annoncée de six jours révèle surtout l’étroitesse des marges de sécurité du dispositif national d’approvisionnement.

Le soulagement pourrait être de courte durée si les prochaines livraisons ne suivent pas le calendrier annoncé. Alors que les automobilistes gabonais ont été confrontés à des stations-service fermées, des restrictions de vente et d’interminables files d’attente, l’arrivée d’une cargaison d’essence à Owendo constitue une première réponse à la crise. Mais au-delà des images de camions-citernes reprenant leurs rotations, une donnée mérite une attention particulière : les volumes actuellement réceptionnés ne représenteraient que quelques jours de consommation. Une situation qui interroge la capacité d’anticipation des opérateurs pétroliers et les mécanismes de sécurisation des stocks dans un pays producteur de pétrole.

Une première livraison de 4 000 tonnes pour relancer la distribution

Selon Gabon 24, le navire arrivé dans la nuit du 7 au 8 octobre transporte une cargaison totale de 8 000 tonnes d’essence. Les opérations de dépotage ont débuté au quai G16 du port d’Owendo, avec le transfert des hydrocarbures vers les installations de la SGEPP. Cette société assure notamment le stockage des produits pétroliers destinés à alimenter le réseau national de distribution.

Interrogé par Gabon 24, Wilfried Bouka Mondjo, directeur du dépôt de produits blancs d’Owendo à la SGEPP, a précisé : « Dans un premier temps, nous réceptionnons 4 000 tonnes, soit l’équivalent de 5 200 m³. Cette quantité permettra de répondre à la demande locale, estimée à 708 000 litres d’essence par jour, assurant ainsi une autonomie de six jours. » Cette déclaration apporte un premier éclairage chiffré sur la situation. Elle montre également que le rétablissement de l’approvisionnement dépendra étroitement de la régularité des livraisons suivantes.

Six jours d’autonomie : une marge de sécurité qui interpelle

C’est probablement l’information la plus préoccupante de cette opération. Avec une consommation locale annoncée à 708 000 litres d’essence par jour, une autonomie de six jours laisse peu de place à un nouvel incident logistique. Un retard maritime, une difficulté de déchargement ou une perturbation du transport terrestre pourrait rapidement recréer des tensions si les stocks complémentaires ne sont pas disponibles à temps.

Une précision s’impose toutefois : les six jours évoqués concernent la première quantité réceptionnée et la demande locale mentionnée par le responsable de la SGEPP. Ils ne constituent pas nécessairement une mesure de l’autonomie totale du Gabon, tous dépôts et produits pétroliers confondus. Il reste également à connaître le niveau des stocks déjà présents dans les installations avant l’arrivée du navire, ainsi que le calendrier précis de déchargement du reste de la cargaison. Sans ces informations, il est difficile d’apprécier la couverture réelle des besoins et la solidité du dispositif de sécurité.

Des stations-service réapprovisionnées dès les premières heures

L’arrivée du navire s’est rapidement traduite par la reprise des opérations de distribution. Toujours selon Gabon 24, des camions-citernes ont commencé à quitter les installations de stockage pour ravitailler plusieurs stations-service de Libreville. Une opération particulièrement attendue après plusieurs journées durant lesquelles les files de véhicules ont perturbé la circulation aux abords des points de vente.

Wilfried Bouka Mondjo a confirmé cette reprise : « Le carburant est disponible depuis 7 heures dans les stations-service. Les premières livraisons ont été effectuées dès 6 heures, notamment dans les stations des Charbonnages, de la Glass et de Gab’Oil Likouala, parmi d’autres sites approvisionnés ce matin. » Si ces premières livraisons constituent un signal encourageant, elles ne suffisent pas encore à établir un retour généralisé à la normale. L’amélioration devra être constatée dans l’ensemble des stations du Grand Libreville, mais également dans les provinces, où les difficultés logistiques peuvent prolonger les effets d’une rupture d’approvisionnement.

Une crise qui pose la question de l’anticipation

Cette livraison intervient au lendemain de la réunion convoquée le 7 octobre par le président Brice Clotaire Oligui Nguema avec les principaux acteurs de l’aval pétrolier. Le chef de l’État avait exigé une mobilisation coordonnée pour rétablir rapidement la distribution. Le même jour, puis le 8 octobre, les interrogations sur les capacités d’anticipation et les responsabilités des opérateurs ont pris une place croissante dans le débat public, notamment à travers la prise de position du Front Démocratique Socialiste (FDS), qui réclame la publication des niveaux de stocks et des calendriers d’importation.

Le responsable de la SGEPP a assuré à Gabon 24 qu’« une nouvelle livraison est d’ores et déjà programmée avant l’épuisement de ce premier volume ». Cette annonce constitue un élément rassurant, mais sa concrétisation devra être vérifiable. À quelle date la prochaine cargaison est-elle attendue ? Quel volume supplémentaire doit être réceptionné ? Quel niveau minimal de réserve les opérateurs sont-ils tenus de maintenir ? Ces questions conditionnent la crédibilité des engagements pris pour éviter une nouvelle pénurie.

Au-delà du dépotage, l’enjeu d’un approvisionnement durable

L’arrivée de 8 000 tonnes d’essence ne saurait masquer la fragilité révélée par les derniers jours. Dans un pays où le transport routier occupe une place déterminante dans les déplacements et les échanges économiques, une rupture de carburant produit rapidement des effets en chaîne. Elle affecte les particuliers, les transporteurs, les entreprises et, plus largement, le fonctionnement quotidien des activités économiques.

La priorité immédiate reste donc de rétablir une distribution régulière et équitable sur l’ensemble du territoire. Mais la véritable réponse à cette crise devra aller au-delà de l’arrivée ponctuelle d’un navire : elle suppose une programmation fiable des importations, une gestion transparente des stocks et des mécanismes d’alerte capables de prévenir les ruptures. Car si six jours d’autonomie suffisent à amorcer la sortie d’une pénurie, ils ne peuvent, à eux seuls, constituer une garantie durable de sécurité d’approvisionnement.