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Réserves de change : la BEAC choisit Bank of China pour faciliter les transactions en Yuan

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 28 juillet 2026 à 10h52min
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Banque Of China et la BEAC renforcent leur partenariat © Montage GMT
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Quelques semaines seulement après les déclarations de son gouverneur, Yvon Sana Bangui, sur la nécessité de diversifier une partie des réserves de change en yuan chinois, la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) passe à l’action. Selon des informations publiées par EcoMatin, le Conseil d’administration de l’institution, réuni le 20 juillet dernier à N’Djamena, a approuvé l’admission d’Africa Finance Corporation (AFC) et de Bank of China comme nouvelles contreparties de la salle des marchés de la banque centrale. L’établissement chinois a également été agréé comme correspondant bancaire, une décision qui marque une nouvelle étape dans la stratégie de diversification financière de la BEAC et dans le renforcement de ses relations avec les marchés asiatiques.

Ce nouveau statut permettra à la BEAC d’ouvrir ou d’utiliser des comptes auprès de Bank of China afin d’exécuter des paiements internationaux, de recevoir des fonds et de réaliser diverses opérations en devises. Cette coopération s’inscrit dans la politique de diversification des placements et des relations de correspondance bancaire engagée par la banque centrale pour optimiser la gestion de ses réserves de change. Elle élargit également le cercle des partenaires financiers autorisés à intervenir dans les opérations de trésorerie internationale de l’institution.

Une stratégie de diversification assumée

La salle des marchés de la BEAC joue un rôle central dans la gestion des réserves extérieures des six pays de la CEMAC. Elle place les devises disponibles sous forme de dépôts, d’obligations souveraines ou d’autres actifs financiers en recherchant un équilibre entre sécurité, liquidité et rendement. À la fin de l’année 2025, elle administrait plus de 2 414 milliards de FCFA d’avoirs extérieurs, hors Compte d’opérations logé au Trésor français, ainsi qu’un portefeuille de titres internationaux de 906 milliards de FCFA et un stock d’or évalué à 493 milliards de FCFA. Toutes les contreparties retenues répondent à des critères de solvabilité élevés, avec une notation minimale de BBB délivrée par les principales agences internationales.

L’arrivée de Bank of China parmi les partenaires de la BEAC pourrait faciliter les règlements commerciaux en yuan et réduire les coûts liés aux conversions successives entre le franc CFA, l’euro, le dollar et la monnaie chinoise. Une évolution qui traduit la volonté de la banque centrale d’adapter sa gestion des réserves aux nouvelles réalités du commerce international.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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