Forum de Boao : le Gabon séduit les investisseurs verts avec le modèle de Nkok et le fer de Belinga

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Inscrire le Gabon dans le concert des nations pionnières de l’industrie bas carbone : tel est le message fort porté par le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, lors du Forum de Boao organisé à Perth, en Australie. Intervenant sur le panel dédié à l’innovation, l’IA et la coopération financière, le représentant gabonais a réaffirmé devant un parterre d’investisseurs internationaux la volonté du pays de rompre définitivement avec le simple rôle d’exportateur de matières brutes.

Fort de son immense capital naturel, forêts préservées, potentiel énergétique et minerais stratégiques, le Gabon entend désormais miser sur l’intégration verticale. « Le Gabon ne souhaite pas être uniquement un fournisseur de matières premières. Nous voulons construire des chaînes de valeur complètes », a martelé Hermann Immongault. Pour Libreville, la transformation sur place n’est pas qu’une question de rentabilité économique, c’est aussi un vecteur d’inclusion.

Cette industrialisation durable doit en effet nourrir le tissu économique local. En plaçant le contenu local au cœur de la feuille de route nationale, l’Exécutif garantit que la création de valeur bénéficiera prioritairement aux travailleurs gabonais, aux PME du pays et aux communautés riveraines.

Du modèle de Nkok au pari du « fer vert » à Belinga

Cette vision écologique s’incarne déjà dans des réussites concrètes, à l’image de la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok, gérée par GSEZ. Certifiée neutre en carbone, cette première zone industrielle écologique d’Afrique valorise les résidus de bois et recycle les déchets plastiques et pneumatiques. L’ambition des autorités est aujourd’hui d’étendre ce modèle réussi à d’autres parcs du pays.

Dans le secteur minier, l’innovation technologique et l’IA prennent également une place centrale. En s’appuyant sur son partenariat stratégique avec le géant australien Fortescue pour l’exploitation du gisement de Belinga, le Gabon s’inspire du savoir-faire industriel du Pilbara pour bâtir un pôle de référence mondiale du « fer vert ».

Une finance responsable au service des populations

Pour concrétiser ces grands projets, le Gabon appelle au renforcement des partenariats internationaux afin d’attirer des capitaux verts et responsables. Interrogé sur le sort des populations locales, le Vice-Président du Gouvernement a rappelé l’engagement ferme du Président de la République : veiller à ce qu’aucun citoyen ne soit lésé. En associant ressources naturelles, technologies de pointe et justice sociale, le Gabon entend prouver que l’Afrique peut devenir un moteur clé de la transition industrielle mondiale.