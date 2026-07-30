CES Public d’Awendje : seulement 30% de l’établissement achevé, apprenants et personnel délaissés 

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Alors que les établissements scolaires du pays ferment progressivement leurs portes pour les vacances, les difficultés auxquelles restent confrontées certaines structures demeurent nombreuses. C’est le cas du CES Public d’Awendje, dans le 4ᵉ arrondissement de Libreville. Lancé en 2021 afin d’accroître les capacités d’accueil dans cette zone en forte croissance démographique, l’établissement reçoit pourtant des élèves depuis octobre 2023 alors que le chantier n’est achevé qu’à environ 30 %, selon des sources concordantes au sein du CES. Infrastructures incomplètes, manque criant d’équipements et insuffisance de personnel composent le quotidien des 2 500 apprenants et des équipes pédagogiques, selon plusieurs témoignages recueillis sur place.

Malgré ces conditions, les activités académiques se poursuivent tant bien que mal. Un bloc entier de salles de classe reste inachevé et le bâtiment destiné aux services administratifs n’a jamais été livré. Faute de bureaux, les responsables administratifs travaillent directement dans les salles de classe, utilisant les tables-bancs des élèves comme mobilier de bureau. L’établissement ne dispose par ailleurs que de trois toilettes fonctionnelles pour l’ensemble de la communauté scolaire, une situation qui soulève de sérieuses préoccupations en matière d’hygiène et de sécurité.

Un déficit d’infrastructures et de personnel qui préoccupe

Les difficultés ne s’arrêtent pas aux bâtiments. Plusieurs salles de classe demeurent privées d’un éclairage adéquat, compliquant les apprentissages, notamment lors des journées peu ensoleillées. Sur le plan des ressources humaines, l’établissement fonctionne depuis cinq ans avec des agents occupant des postes en intérim. Les effectifs d’encadrement sont également très insuffisants : seulement quatre surveillants assurent le suivi de près de 2 500 élèves, alors que les normes recommandent un surveillant pour 250 apprenants. Plusieurs postes demeurent vacants, alourdissant davantage la charge des personnels en place. Malgré ce contexte difficile, le CES Public d’Awendje a enregistré un taux de réussite de 67 % au BEPC en 2025, illustrant les efforts conjoints des enseignants et des élèves.

À ces nombreuses insuffisances s’ajoute l’absence d’équipements sportifs. L’établissement ne dispose d’aucun plateau sportif, obligeant les responsables à négocier l’utilisation des installations de la Cité Damas pour les cours d’éducation physique, notamment pour plus de 400 élèves de troisième. La situation administrative du comité directeur demeure également marquée par des difficultés liées à l’absence de locaux adaptés. Pour de nombreux observateurs, ce collège illustre les conséquences d’une mise en service anticipée d’infrastructures inachevées, alors même que les besoins éducatifs dans le 4ᵉ arrondissement continuent de croître. Les attentes sont désormais fortes quant à l’achèvement des travaux et au renforcement des moyens humains et matériels afin d’offrir un cadre d’apprentissage conforme aux ambitions affichées pour l’école gabonaise.