Gabon : la BAD anticipe un déficit budgétaire de -5,7% en 2027

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Selon les Perspectives économiques en Afrique 2026 de la Banque africaine de développement (BAD), le Gabon devrait voir son déficit budgétaire se creuser pour atteindre -5,7 % du PIB en 2027, contre -4,4 % en 2026. Cette détérioration attendue intervient dans un contexte de ralentissement de la croissance des recettes publiques et de maintien d’importants besoins de financement de l’État. Malgré une croissance économique projetée à 3,1 % en 2027, portée notamment par les secteurs hors pétrole, les finances publiques continuent de subir les effets de la dépendance aux revenus des matières premières et des contraintes liées aux dépenses publiques.

À l’échelle du continent, le niveau du déficit budgétaire gabonais apparaît supérieur à la moyenne africaine attendue pour 2027, estimée à -4,6 % du PIB. Le pays se situe ainsi parmi les économies confrontées à des déséquilibres budgétaires persistants, même si sa situation demeure moins préoccupante que celle de certains États fortement déficitaires. La BAD souligne que les tensions sur les finances publiques restent un défi majeur pour de nombreux pays africains, notamment dans un environnement marqué par l’incertitude économique mondiale et la volatilité des cours des matières premières.

Des écarts marqués entre les économies africaines

En 2027, des pays comme le Ghana (-2,2 %), le Togo (-2,6 %) ou encore le Cameroun (-0,7 %) afficheraient des déficits plus contenus, traduisant une meilleure maîtrise budgétaire. À l’inverse, l’Algérie (-14,3 %), le Malawi (-10,0 %) ou le Sénégal (-7,2 %) devraient enregistrer des déficits nettement plus élevés que celui du Gabon. Ces écarts reflètent des structures économiques différentes, mais aussi des niveaux variables de dépendance aux ressources naturelles et à l’endettement public.

Pour le Gabon, cette projection de déficit à -5,7 % constitue un signal de vigilance. Elle souligne l’importance d’accélérer les réformes destinées à diversifier les sources de revenus de l’État, renforcer la mobilisation fiscale et améliorer l’efficacité des dépenses publiques. Dans un contexte où plusieurs économies africaines s’emploient à assainir leurs finances, la capacité du pays à réduire progressivement son déficit sera déterminante pour préserver sa stabilité macroéconomique et soutenir ses ambitions de développement fixées dans le Plan national de croissance et de développement.