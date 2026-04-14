Derniers articlesSOCIETE

OMS : le diabète en hausse en Afrique

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 avril 2026 à 11h22min
1 523 Temps de lecture 1 minute
Une vue du tes de Diabète en Afrique © D.R.
Ecouter l'article

En 2025, à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, le Directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé  pour l’Afrique, Mohamed Janabi, a dressé un état des lieux alarmant. L’Afrique est confrontée à une hausse sans précédent du diabète, alimentée par la transformation des modes de vie, la progression du surpoids et de l’obésité, ainsi que l’accès insuffisant aux soins de santé primaires. Une situation préoccupante qui fait désormais du diabète l’une des principales causes de morbidité et de mortalité sur le continent.

Le fardeau des maladies non transmissibles (MNT), en particulier le diabète, connaît une progression rapide en Afrique. Selon l’OMS, la Région africaine compte déjà plus de 24 millions d’adultes âgés de 20 à 79 ans vivant avec cette pathologie. Un chiffre qui pourrait plus que doubler pour atteindre 60 millions d’ici à 2050, a souligné le Dr Mohamed Janabi. Cette évolution inquiétante met en lumière l’urgence d’agir face à une crise sanitaire silencieuse mais persistante.

Le diabète, une maladie aux conséquences graves

Le diabète touche toutes les tranches d’âge, enfants, adolescents, adultes et personnes âgées. En l’absence de diagnostic précoce et de prise en charge adaptée, les patients s’exposent à des complications sévères, à des incapacités et à un risque accru de décès prématuré. L’OMS rappelle que cette maladie peut provoquer des atteintes graves au cœur, aux reins, aux yeux et aux nerfs, impactant profondément la qualité de vie des individus ainsi que celle de leurs familles et communautés.

Face à cette situation, l’OMS appelle les gouvernements africains à renforcer leurs systèmes de santé, en intégrant  la prévention et le traitement du diabète dans les politiques nationales de santé et les soins primaires. L’organisation préconise également la mise en œuvre de stratégies favorisant une alimentation saine, la pratique régulière d’une activité physique et la réduction de la consommation d’aliments nocifs. Par ailleurs, elle insiste sur la nécessité de garantir un accès équitable à l’insuline, aux technologies médicales essentielles, ainsi qu’à un accompagnement en santé mentale, afin de permettre aux patients de vivre dignement avec la maladie.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 avril 2026 à 11h22min
1 523 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Jiu-jitsu : Mâât Seigneur Lion sacré champion de France 2026

14 avril 2026 à 13h46min

UNESCO : Camélia Ntoutoume-Leclercq pour une réforme soucieuse du Gabon ! 

14 avril 2026 à 13h35min

Lambaréné : un ancien militaire  écroué pour la mort suspecte d’une jeune femme

14 avril 2026 à 13h26min

Gabon : la COSUMAF alerte sur une cyberescroquerie et appelle les investisseurs à la vigilance

14 avril 2026 à 12h10min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

🔴[FlashInfos] Gabon : Vers une ambition de croissance moyenne hors pétrole de 7,4% d’ici 2030 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Gabon : Vers une ambition de croissance moyenne hors pétrole de 7,4% d’ici 2030
🔴[FlashInfos] Axe Cosmo Park : Poste d’Akébé les travaux enfin lancés 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Axe Cosmo Park : Poste d’Akébé les travaux enfin lancés
[#Reportage] Gabon : la Nyanga, province la plus pauvre du pays ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : la Nyanga, province la plus pauvre du pays ?
[#Reportage] Gabon : croissance hors pétrole visée à 7,4 % d’ici 2030 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : croissance hors pétrole visée à 7,4 % d’ici 2030
[#Reportage] Axe Cosmo Park - Poste d’Akébé : les travaux enfin lancés 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Axe Cosmo Park - Poste d’Akébé : les travaux enfin lancés
[#LeCanapéRouge] Jean Remy Yama, président du PTNP 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#LeCanapéRouge] Jean Remy Yama, président du PTNP
S'abonner
Bouton retour en haut de la page