A La UneADMINISTRATIONDerniers articles

Gabon : Camille Lendeme dénonce un «imbroglio juridique» autour du concours de l’IEF-PR section Douanes 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 14 avril 2026 à 9h54min
1 748 Temps de lecture 1 minute
Camille Lendeme, expert en douane agréé CEMAC
Ecouter l'article

Dans une analyse incisive, Camille Lendeme, expert en douane agréé CEMAC et juriste, pointe de graves incohérences dans la gestion du concours de la filière douane à l’Institut de l’Économie et des Finances – Pôle régional (IEF-PR). Entre contradiction administrative, vide juridique et réforme contestée, cette affaire soulève des interrogations majeures sur la sécurité juridique et la crédibilité de l’État.

Le concours de la filière douane de la 9ᵉ promotion de l’IEF-PR est aujourd’hui au cœur d’une polémique révélatrice des fragilités du système administratif gabonais. En cause, une note signée le 7 avril 2025 par le Secrétaire général du ministère de l’Économie, Guy Nazaire Samba, qui annonce à la fois l’ouverture du concours, invite à susciter des candidatures… avant d’en acter l’annulation pour la filière douane.

Une note administrative juridiquement incohérente

Pour Camille Lendeme, cette situation relève d’un véritable « imbroglio administratif ». L’expert dénonce une contradiction manifeste dans la note, qui cumule à la fois information, instruction et décision. « Une note administrative doit être univoque », rappelle-t-il, soulignant qu’elle ne peut simultanément annoncer un concours et en prononcer l’annulation.

Au-delà de la contradiction formelle, le juriste met en cause l’absence de base légale claire. Aucun texte juridique n’est explicitement mentionné pour justifier la suppression de la filière douane. « Cette note ne vise aucun fondement légal, ce qui affaiblit sa sécurité juridique », observe-t-il.

Plus grave encore, Camille Lendeme souligne un vice de forme. Selon lui, l’annulation d’un concours, ouvert par communiqué officiel, doit respecter le principe du parallélisme des formes. « Une simple note de service ne peut annuler une procédure de cette nature », tranche-t-il.

Une réforme des douanes source de confusion

Au cœur de cette controverse, se trouve la réforme récente de l’administration des douanes. Le décret n°539/PR/MEFDPLVC du 31 décembre 2025 place désormais la douane sous une double tutelle, à la fois économique et sécuritaire. Une configuration que Camille Lendeme juge atypique et difficilement lisible.

L’expert pointe notamment des incohérences structurelles. « Le texte consacre une autonomie administrative et financière sans en définir les mécanismes concrets », souligne-t-il, évoquant notamment l’absence d’agence comptable. Une lacune qui interroge sur la viabilité opérationnelle du dispositif.

Plus encore, ce nouveau cadre juridique entre en contradiction avec des textes antérieurs, notamment le décret de 2016 régissant la Direction générale des douanes. Certains arrêtés récents continuent d’ailleurs de s’y référer, sans mentionner la réforme de 2025. Une situation qui alimente une confusion normative préoccupante.

Une insécurité juridique pour les candidats

Au-delà des considérations techniques, cette affaire a des conséquences directes pour les candidats. Informés simultanément de l’ouverture et de l’annulation du concours, ils se retrouvent dans une incertitude totale.

Camille Lendeme pose plusieurs questions fondamentales : « Où est le texte d’annulation ? Qui l’a signé ? Sur quelle base juridique repose-t-il ? » Autant d’interrogations qui traduisent, selon lui, une défaillance dans la chaîne décisionnelle de l’État.

L’enjeu dépasse le simple cadre administratif. Il touche à la confiance des citoyens dans les institutions. Une décision incohérente, sans fondement clair, fragilise la crédibilité de l’action publique et alimente un sentiment d’arbitraire.

Une alerte sur la gouvernance publique

Pour l’expert, cette situation est symptomatique d’un « désordre normatif » plus profond. La réforme des douanes, jugée précipitée, aurait généré des contradictions juridiques et des décisions administratives incohérentes. « Cette confusion engendre une perte de crédibilité et d’autorité de l’État », affirme-t-il, pointant également un risque de désorganisation interne pour les agents et les institutions concernées.

Dans un contexte où la 5ᵉ République affiche une ambition de rigueur et de légalité, cette affaire pose une question centrale : l’État peut-il se permettre des décisions aussi sensibles sans base juridique solide ?

En filigrane, c’est la question de la gouvernance administrative qui est posée. Entre réforme mal calibrée et décisions contestables, le dossier du concours de la filière douane pourrait bien devenir un cas d’école des limites actuelles de l’action publique au Gabon.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 14 avril 2026 à 9h54min
1 748 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Jiu-jitsu : Mâât Seigneur Lion sacré champion de France 2026

14 avril 2026 à 13h46min

UNESCO : Camélia Ntoutoume-Leclercq pour une réforme soucieuse du Gabon ! 

14 avril 2026 à 13h35min

Santé mentale : Wilma Sickout lance des campagnes de sensibilisation en milieu scolaire

14 avril 2026 à 13h22min

OMS : le diabète en hausse en Afrique

14 avril 2026 à 11h22min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

🔴[FlashInfos] Gabon : Vers une ambition de croissance moyenne hors pétrole de 7,4% d’ici 2030 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Gabon : Vers une ambition de croissance moyenne hors pétrole de 7,4% d’ici 2030
🔴[FlashInfos] Axe Cosmo Park : Poste d’Akébé les travaux enfin lancés 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Axe Cosmo Park : Poste d’Akébé les travaux enfin lancés
[#Reportage] Gabon : la Nyanga, province la plus pauvre du pays ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : la Nyanga, province la plus pauvre du pays ?
[#Reportage] Gabon : croissance hors pétrole visée à 7,4 % d’ici 2030 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : croissance hors pétrole visée à 7,4 % d’ici 2030
[#Reportage] Axe Cosmo Park - Poste d’Akébé : les travaux enfin lancés 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Axe Cosmo Park - Poste d’Akébé : les travaux enfin lancés
[#LeCanapéRouge] Jean Remy Yama, président du PTNP 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#LeCanapéRouge] Jean Remy Yama, président du PTNP
S'abonner
Voir Aussi
Fermer
Bouton retour en haut de la page