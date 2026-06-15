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Oligui Nguema : « Il n’y aura pas de plan d’austérité »

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 15 juin 2026 à 17h36min
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Oligui Nguema clarifie les incertitudes de la populations dans les discussions avec le FMI © Montage GMT
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C’était un discours très attendu par l’ensemble de la population gabonaise, quelques mois après le renouvellement des deux chambres du parlement. Réuni en congrès ce 15 juin 2026 conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution, députés et sénateurs ont religieusement écouté le discours du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema sur l’état de la Nation. Un moment emprunt de solennité au cours duquel le chef de l’Etat a évoqué tous les aspects de la gouvernance avec une attention particulière mise sur les discussions en cours avec le Fonds monétaire international (FMI). 

Les échanges engagés avec le FMI au lendemain du remaniement gouvernemental étaient un impératif qui s’imposait au pays. Une décision gouvernementale pleinement assumée par le chef de l’Etat qui a au cours de son discours déploré l’encours de la dette hérité de l’ancien régime. « Sur le plan macroéconomique, nous avons constaté dès le 30 août 2023, pour le déplorer que le niveau de la dette était abyssal, représentant 70% du PIB, sans qu’elle n’ait servi au développement de notre pays », a déclaré Brice Clotaire Oligui Nguema.  

Un endettement utile à tous 

Pour le numéro 1 gabonais, cette question fait l’objet d’un « traitement responsable », dans le cadre des discussions avec le FMI. Afin que nul n’en ignore, Brice Clotaire Oligui Nguema a tenu à rassurer l’opinion quant à la nature des sujets en cours de discussion avec l’Institution de Bretton Woods. « ces échanges portent essentiellement sur la restructuration de la dette dont le niveau est certes élevé mais soutenable », a précisé le chef de l’Etat, tout en mettant fin aux spéculations sur un éventuel plan d’ajustement structurel qui affecterait les ménages fragiles. 

« Il n’y aura pas de plan d’austérité, soyez-en rassurés », a martelé le président de la République, rassurant ainsi l’opinion sur sa détermination à préserver les filets sociaux et à lutter efficacement contre la vie chère, tout en poursuivant les efforts d’investissements structurants. A ce propos, Brice Clotaire Oligui Nguema a assumé sa stratégie d’endettement responsable. « Il n’échappe à personne que la quête du développement étant un processus continu, nous sommes contraints de recourir à l’endettement. Mais notre endettement sera maîtrisé et utile à tous », a-t-il souligné, affirmant que les bases de la transformation économique du pays sont désormais « solidement établies »

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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