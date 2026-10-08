Gabon–Belgique : Brigitte Onkanowa à Bruxelles pour renforcer la coopération militaire et la formation des officiers

Ecouter l'article

La ministre d’État, ministre de la Défense nationale, Brigitte Onkanowa, effectue du 7 au 9 octobre 2026 une visite officielle à Bruxelles, à l’invitation de son homologue belge, Theo Francken. Au programme de ce déplacement figurent le renforcement de la coopération militaire bilatérale, la formation des officiers gabonais à l’École royale militaire de Belgique et la consolidation des exercices conjoints, notamment Tropical Storm. Une visite qui traduit la volonté de Libreville de développer les compétences et les capacités opérationnelles de ses forces armées.

La coopération militaire entre le Gabon et la Belgique connaît une nouvelle séquence diplomatique. Arrivée à Bruxelles dans le cadre d’une visite de trois jours, Brigitte Onkanowa a été accueillie par l’ambassadeur du Gabon en Belgique, Eudes Régis Immongault Tatangani, l’attaché de Défense, le colonel Arsène Emvahou, ainsi que des représentants du protocole du ministère belge de la Défense. Ce déplacement intervient dans un contexte où les autorités gabonaises entendent renforcer la professionnalisation des forces armées à travers la formation, les échanges d’expertise et les partenariats internationaux.

L’École royale militaire, un pilier de la coopération bilatérale

L’un des temps forts de cette visite est la participation de Brigitte Onkanowa, ce 8 octobre, à la cérémonie d’ouverture de la rentrée académique de l’École royale militaire de Belgique (ERM). Cette institution constitue depuis plusieurs années un cadre de formation pour des officiers gabonais, contribuant à l’établissement de relations durables entre les deux administrations militaires.

Selon les informations communiquées à l’occasion de cette visite, sept stagiaires gabonais poursuivent actuellement leur cursus au sein de l’établissement. Plusieurs générations d’officiers des Forces armées gabonaises y ont déjà été formées, parmi lesquelles figure le colonel Arsène Emvahou, aujourd’hui attaché de Défense du Gabon à Bruxelles. Cette coopération académique participe au développement des compétences en matière de commandement, de planification et de conduite des opérations militaires.

Tropical Storm, un exercice au service de l’entraînement conjoint

Au-delà de la formation académique, les relations militaires entre Libreville et Bruxelles reposent également sur des exercices opérationnels. C’est notamment le cas de Tropical Storm, dispositif d’entraînement conjoint permettant aux militaires gabonais et belges de partager leurs expériences et de renforcer leurs savoir-faire dans des environnements exigeants.

L’intérêt de cette coopération réside particulièrement dans les conditions d’entraînement en milieu tropical. Pour les forces belges, ces exercices offrent l’occasion de développer leur adaptation à des environnements spécifiques. Pour les militaires gabonais, ils constituent un cadre d’échanges techniques et de perfectionnement opérationnel. Cette complémentarité contribue à entretenir des relations professionnelles entre les deux armées et à renforcer leurs capacités d’action.

Une diplomatie de défense axée sur le capital humain

La visite de Brigitte Onkanowa s’inscrit également dans les orientations défendues par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, en matière de renforcement des capacités nationales. Dans le secteur de la défense, cette ambition implique notamment de disposer de personnels qualifiés, capables de répondre aux exigences contemporaines de sécurité et d’assurer l’encadrement des forces armées.

La coopération avec la Belgique offre ainsi au Gabon un cadre de formation et de partage d’expertise susceptible d’accompagner cette montée en compétences. Elle permet également d’entretenir un dialogue institutionnel régulier entre les deux ministères de la Défense, au-delà des seules activités de formation.

Vers un approfondissement du partenariat militaire

Le séjour bruxellois doit enfin permettre aux deux parties d’examiner les possibilités d’élargissement de leur coopération. Formation spécialisée, renforcement des capacités, échanges d’expertise et entraînements conjoints figurent parmi les domaines susceptibles de faire l’objet de nouvelles initiatives.

Pour Libreville, l’enjeu sera de traduire ces échanges diplomatiques en opportunités supplémentaires pour les Forces armées gabonaises. Avec sept stagiaires actuellement formés à l’École royale militaire et des exercices conjoints déjà engagés, la coopération belgo-gabonaise dispose de plusieurs acquis. Sa prochaine étape consistera à renforcer les retombées de ce partenariat sur la formation des cadres et les capacités opérationnelles de l’armée gabonaise.