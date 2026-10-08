Gabon : carburant, eau, électricité, dette intérieure…Oligui Nguema exige des résultats concrets du gouvernement

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Réuni ce jeudi 8 octobre 2026 à Libreville sous la présidence du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, le Conseil des ministres a placé les préoccupations quotidiennes des Gabonais au centre des priorités gouvernementales. Face aux perturbations dans l’approvisionnement en carburant, aux difficultés d’accès à l’eau et à l’électricité et aux attentes en matière d’infrastructures, le président de la République a appelé son équipe à accélérer les réponses. Le règlement de la dette intérieure, la mobilisation des recettes publiques et le développement des territoires figurent également parmi les chantiers prioritaires.

Dans un contexte marqué par des tensions sur la distribution des carburants et des attentes persistantes concernant la qualité des services publics, le Conseil des ministres du 8 octobre 2026 a été consacré aux principaux défis économiques et sociaux du pays. Selon le communiqué de la Communication présidentielle, Brice Clotaire Oligui Nguema entend inscrire l’action gouvernementale dans une logique de résultats directement perceptibles par les populations. Au-delà des orientations générales, cette réunion pose la question de la capacité des administrations à coordonner leurs interventions, à mobiliser les financements nécessaires et à assurer l’exécution effective des politiques publiques.

Carburant : une mobilisation exigée de toute la chaîne pétrolière

La question de l’approvisionnement en carburant a occupé une place importante dans les échanges. Quelques heures avant le Conseil des ministres, le président de la République avait réuni les principaux acteurs du secteur pétrolier aval et de l’acheminement des produits pétroliers. Objectif : obtenir une mobilisation coordonnée des opérateurs afin de rétablir rapidement la distribution sur l’ensemble du territoire national.

Cette intervention présidentielle survient alors que les perturbations affectent les déplacements des populations, les activités de transport et le fonctionnement de nombreuses entreprises. L’enjeu dépasse désormais la seule gestion des files d’attente dans les stations-service. Il concerne également la capacité du pays à sécuriser ses circuits d’approvisionnement, à anticiper les tensions sur les stocks et à garantir la continuité de la distribution, y compris dans les provinces de l’intérieur.

Eau, électricité et infrastructures parmi les urgences

Au-delà du carburant, le chef de l’État a rappelé la nécessité d’améliorer durablement l’accès à l’eau potable et à l’électricité. Ces deux services essentiels demeurent déterminants pour les conditions de vie des ménages, mais également pour le fonctionnement des entreprises, des établissements scolaires et des structures sanitaires. Leur sécurisation figure ainsi parmi les priorités réaffirmées à l’occasion de cette réunion gouvernementale.

Le Conseil des ministres a également mis l’accent sur l’accélération des infrastructures, l’amélioration des transports urbains et l’accroissement de l’offre de logements. À ces objectifs s’ajoute le renforcement des secteurs de la santé et de l’éducation. Si ces orientations traduisent une volonté d’intervenir simultanément sur plusieurs besoins fondamentaux, leur concrétisation dépendra des calendriers d’exécution, de la disponibilité des ressources et du suivi des projets engagés.

Dette intérieure et PME : soutenir l’activité économique

Sur le plan économique, Brice Clotaire Oligui Nguema a insisté sur la nécessité de poursuivre le règlement de la dette intérieure et de renforcer le soutien aux petites et moyennes entreprises gabonaises. La question des créances détenues par les opérateurs économiques sur l’État constitue un enjeu important pour leur trésorerie, leur capacité d’investissement et le maintien de leurs activités.

Le communiqué présidentiel évoque également la nécessité de stimuler l’investissement local et de favoriser la création d’emplois. Cette orientation suppose notamment que les entreprises puissent bénéficier d’un environnement économique plus prévisible, d’un meilleur accès aux opportunités de marché et de mécanismes de financement adaptés. Le règlement progressif des engagements financiers de l’État pourrait, dans cette perspective, contribuer à améliorer la circulation des ressources au sein de l’économie nationale.

Recettes publiques : mieux collecter sans alourdir les charges

Autre dossier majeur, la mobilisation des ressources destinées au financement du développement. Le président de la République a demandé une amélioration de la collecte des recettes publiques, une rationalisation des prélèvements et une accélération de la digitalisation des procédures de recouvrement. L’objectif affiché est de renforcer les capacités financières de l’État sans augmenter les charges supportées par les opérateurs économiques.

Cette orientation place l’administration devant un double impératif : accroître l’efficacité du recouvrement tout en préservant l’activité productive. La digitalisation pourrait notamment contribuer à améliorer la traçabilité des paiements et à limiter certaines lourdeurs administratives. Toutefois, le communiqué ne précise ni les mesures fiscales ou administratives envisagées ni le calendrier de leur mise en œuvre.

Réforme de l’État et développement des provinces

Le Conseil des ministres a également réaffirmé la nécessité de poursuivre la réforme de l’administration publique et de traduire progressivement en actes les engagements issus du Dialogue national inclusif. Le renforcement de l’efficacité administrative constitue, à cet égard, un préalable à la bonne exécution des politiques publiques, notamment dans les secteurs où les décisions gouvernementales nécessitent l’intervention coordonnée de plusieurs administrations.

Enfin, le chef de l’État a appelé à une meilleure prise en compte des potentialités économiques des territoires. Il s’agit de soutenir les entreprises locales, de valoriser les ressources disponibles et de développer les opportunités d’emploi à l’intérieur du pays. Cette orientation répond à l’enjeu d’un développement moins concentré sur Libreville et davantage adapté aux réalités provinciales.

Au terme de cette réunion, le gouvernement se voit donc rappeler une série de priorités allant de la gestion des urgences à la transformation structurelle de l’économie. Reste à déterminer comment ces orientations seront traduites en mesures opérationnelles, avec quels moyens et selon quels délais. Pour les populations, l’efficacité de l’action gouvernementale se mesurera avant tout à la régularité de l’approvisionnement en carburant, à l’accès à l’eau et à l’électricité et à l’amélioration effective des services publics.